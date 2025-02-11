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健康網》夏如芝子宮肌瘤流產2胎 醫：超過「這公分」建議手術

2025/02/11 17:34

女星夏如芝今（11日）透露，生完女兒後曾懷孕兩次，但都因子宮肌瘤原因，接連流掉兩個孩子。（翻攝自臉書）

女星夏如芝今（11日）透露，生完女兒後曾懷孕兩次，但都因子宮肌瘤原因，接連流掉兩個孩子。（翻攝自臉書）

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夏如芝受子宮肌瘤所苦「流產2胎」 見受精卵後被告知寶寶沒心跳

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女星夏如芝婚後育有一女「芝麻」，今（11日）她透露生完女兒後，曾懷孕兩次，但都因子宮肌瘤原因，接連流掉兩個孩子。茂盛醫院不孕症科主治醫師吳亭鋒指出，子宮肌瘤若在孕期快速生長，易引起子宮收縮，引發發炎、細胞激素或前列腺素，提高流產的風險。建議子宮肌瘤大於5公分考慮手術摘除，切除子宮肌瘤後能讓子宮環境變好，使懷孕成功率提升。

子宮肌瘤多大會影響懷孕？

吳亭鋒表示，子宮肌瘤如果小於5公分，且生長位置不會影響到子宮腔、輸卵管、子宮頸出入口，平常也沒有特別症狀或貧血出血，對懷孕的影響微乎其微，只要定期做追蹤即可。

但子宮肌瘤若大於5公分就會建議考慮手術摘除，切除子宮肌瘤後能讓子宮環境變好，使懷孕成功率提升。由於每位患者子宮肌瘤生長狀況不同，主要還是需經檢查後與醫師討論再決定，貿然進行手術可能會影響到懷孕機率。

醫師指出，子宮肌瘤若在孕期快速生長，易引起子宮收縮，引發發炎、細胞激素或前列腺素，提高流產的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，子宮肌瘤若在孕期快速生長，易引起子宮收縮，引發發炎、細胞激素或前列腺素，提高流產的風險；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

有子宮肌瘤懷孕該注意什麼？

吳亭鋒提到，多數的子宮肌瘤為無症狀，或是症狀不明顯，導致許多女性都是在懷孕後做產檢才發現自己有子宮肌瘤。其實大部分子宮肌瘤對懷孕的影響不大，只有在少數情況下需要多注意：

1.肌瘤體積巨大或為多發性肌瘤，可能會造成子宮扭曲。

2.胚胎著床於肌瘤上方可能會影響胎盤的血液系統，有可能會出現胎盤剝離。

3.子宮肌瘤若在孕期快速生長，易引起子宮收縮，引發發炎、細胞激素或前列腺素，提高流產的風險。

4.胚胎著床於子宮肌瘤附近，有可能會造成產前出血、早期子宮收縮、提早破水或早產。

罹患子宮肌瘤 提升懷孕機率飲食

吳亭鋒建議，患有子宮肌瘤的備孕女性，除了要定期到醫院檢查隨時掌握肌瘤狀況外，也可以透過日常飲食來提升懷孕機率。包括：以高纖、低糖、低脂肪飲食為原則、食用抗氧化、高鈣食物、攝取優質蛋白質、多食用蔬果有助身體對抗發炎反應。

他也提醒，要遠離環境荷爾蒙污染，維持規律運動，切忌亂吃營養補充品，減低攝取油炸或燒烤食物，以及睡眠規律和壓力控管。

更多有關子宮肌瘤的資訊，可上茂盛醫院生殖醫學中心查詢。

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