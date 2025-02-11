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護理人員2個月已705人離職 衛福部「三班護病比」達標獎勵將上路

2025/02/11 16:29

衛福部表示，醫院三班護病比先達標先獎勵政策將於今年上路。（資料照，記者林惠琴攝）

衛福部表示，醫院三班護病比先達標先獎勵政策將於今年上路。（資料照，記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕近期急診爆量，護理人力不足影響開床也是原因，護理團體指出，去（2024）年12月與今年1月共705名護理人員離職。衛福部護理及健康照護司長蔡淑鳳表示，去年12月較去年1月的執登護理人員增加逾3千人，今（2025）年將再祭出醫院「三班護病比」先達標先獎勵，經費預估約10億元，長期也會推動彈性多元班別，以增進護理職場滿意度。

根據衛福部統計，今年1月護理人員領證人數達30萬9392人，執業人數193552人，執業率62.6%。台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳表示，去年12月執業數人數較11月減少381人、今年1月又較去年12月減少324人，合計2個月已有705人離職。

陳玉鳳指出，為何過年在即，也可以領到年終之際，還是有這麼多人要離開護理職場？回歸原點，醫院加薪往往是假議題而已，因為這邊底薪加了，就減績效獎金，而因為關床等等，人力成本也一樣要護理人員承擔，實際護理人員薪資調整，不及物價上漲幅度。

陳玉鳳提到，原本的勞動條件就有低薪、高壓等問題，又因護理人力不足，造成的工作負荷度差異，以及職場霸凌問題，還有生病無法請假，休假也無法正常，造成各種擠壓及權利受損問題，自然就留不住護理人員，呼籲將三班護病比入法、健保點值不可以打折等因應。

蔡淑鳳解釋，護理人員的進場與離職有季節性，通常每年9月至12月因為畢業生取得證照入場是執業高點，但12月至隔年3月則是執業率最低。不過，若以全年來看，去年12月與去年1月比較，護理人力增加3617人，其中醫院占1628人。

蔡淑鳳指出，去年祭出夜班獎勵津貼，讓部分執業的護理人員薪水增加，其實很有感，但影響人員去留不只是單一因素，因此護理人力政策整備有12項策略，包含三班護病比先達標先獎勵措施也會於今年上路，經費估約10億元左右，若順利的話，可望於3、4月發放，鼓勵醫院可將這筆錢提供給不像夜班有津貼的白班辛苦人員。

此外，蔡淑鳳說明，中長程來看，持續與醫院溝通推行護理彈性多元班別。由於護理人員高達96%為女性，在不同人生階段會有不同的需求，例如結婚生子要兼顧家庭較不方便值夜班，因此希望調整現行幾乎都要輪三班的作法。

蔡淑鳳指出，醫院可先將各科各種病房與班別列出來，由現任護理人員先挑選固定班別，例如有家庭的人週一到週五可固定上白班、假日休息等，時間安排可較有彈性的人就固定上小夜或大夜班，然後在所有人填完之後，就仍出缺的部分進行外部人力招募，可清楚在職缺上說明科別、病房類型、班別等資訊，求職者就能先評估自我狀況再決定是否遞出履歷，因為早已有心理準備，相對可減少與預期不同而離職的情形，達到「精準招募」效果。

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