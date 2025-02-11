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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

本流感季最小死亡 男童壞死性腦病變住院1週逝

2025/02/11 15:44

疾管署防疫醫師林詠青表示，年齡較小的孩子感染流感併發腦炎比例較高。（疾管署提供）

疾管署防疫醫師林詠青表示，年齡較小的孩子感染流感併發腦炎比例較高。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕上週流感新增128例重症、28例死亡，其中，1名南部未滿10歲的國小男童，因為流感併發敗血性休克及疑似壞死性腦病變，在住院1週後不幸病逝，為去年10月進入本流感季以來，年齡最小的流感死亡個案。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名男童本身有氣喘病史，未接種本季流感疫苗，今年1月中旬開始出現發燒、咳嗽有痰、流鼻水，且病程變化很快，隔天就出現超過40度的高燒，以及意識不清、呼吸困難，到急診就醫時發現血壓偏低，檢出A型流感，醫師研判流感併發敗血性休克及疑似壞死性腦病變，收治於加護病房，給予抗病毒藥物治療，但住院之後病況未改善，甚至發生多重器官衰竭，於住院1週後死亡，死因是流感併發急性壞死性腦病變。

在新增流感重症方面，林詠青指出，年齡最小的1名南部未滿5歲女童，本身早產，未接種本季流感疫苗，2月上旬起陸續出現發燒、咳嗽、活動力與食欲下降，曾到診所就醫服用流感抗病毒藥物，但夜間出現痙攣、意識狀態不佳赴急診，高燒超過40度也嘔吐，電腦斷層顯示腦部腫脹，醫師研判流感併發腦炎，收治於加護病房，迄今已住院3天，仍在加護病房治療中。

林詠青指出，成人或年齡較大的小孩流感併發重症，多以肺炎為主，但年齡較小的孩子，則是併發腦炎比例高，尤其是急性壞死性腦病變病程變化快速。

疾管署副署長曾淑慧說明，目前因為元宵燈節活動、學校開學及氣溫下降等，預估未來2週的流感疫情，將呈現上下震盪趨勢，會持續監測。

疾管署提供各縣市流感疫苗接種情形。（疾管署提供）

疾管署提供各縣市流感疫苗接種情形。（疾管署提供）

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