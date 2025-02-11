嬰兒副食品重金屬鎘超標 衛生單位限期改正

消保處抽驗發現，芽米寶貝的「鮮貝南瓜蔬菜粥」重金屬鎘含量超標。示意圖。（圖取自freepik）

〔記者林志怡／台北報導〕行政院消保處去（2024）年8月期間，購買24件市售嬰幼兒食品進行檢測及標示查核，其中僅有1件「鮮貝南瓜蔬菜粥」檢出重金屬鎘含量超標，經衛生單位查處，同批產品已下架銷毀完成，地方衛生機關也要求代工製造廠限期改正，複查後的同製程產品都未檢出鎘。

消保處簡任消費者保護官梁明圳說明，消保處去年8月間，購買24件市售嬰幼兒食品進行檢測及標示查核，其中標示查核部分全數符合規定，黃麴毒素B1、赭麴毒素A及重金屬-鉛等經檢測，也全數符合規定，但「重金屬-鎘」部分，有1件不符合規定。

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梁明圳表示，台中市芽米寶貝販售的「鮮貝南瓜蔬菜粥」，經檢驗發現含有重金屬-鎘每公斤0.390毫克，超過衛生標準所訂的每公斤0.040毫克，食藥署已請地方衛生機關依法查處，同批產品已下架銷毀完成，地方衛生機關也要求代工製造廠限期改正，經複查改正後同製程產品，都未檢出「重金屬-鎘」。

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