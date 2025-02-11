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健康網》每天都接觸！ 研究曝「1毒素」加速失智、傷肝腎

2025/02/11 16:33

最新研究證實，塑膠微粒不僅能進入人體，還會長期囤積在器官裡，特別是在肝臟、腎臟，甚至是大腦，導致失智風險增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

最新研究證實，塑膠微粒不僅能進入人體，還會長期囤積在器官裡，特別是在肝臟、腎臟，甚至是大腦，導致失智風險增加；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕塑膠微粒無所不在，它們漂浮在空氣裡，藏在食物和水中，甚至潛伏在日常使用的保養品、衣物纖維中。但多數人一直以為，這些細小塑膠只是偶然進入人體，很快就會被排出。但最新研究證實，塑膠微粒不僅能進入人體，還會長期囤積在器官裡，特別是在肝臟、腎臟，甚至是大腦，導致失智風險增加。

塑膠微粒停留在器官中 肝臟無法分解

台北榮總遺傳優生科主任張家銘在臉書粉專「基因醫師張家銘」發文表示，世界自然基金會（WWF）曾精算過，每個人每週平均攝入約5公克的塑膠微粒，這個重量相當於一張信用卡。塑膠微粒進入人體並不是憑空捏造的危言聳聽，早在2022年時，科學家在人體血液裡發現了塑膠微粒，但當時數據有限，科學界仍不確定它對健康的長期影響，許多人抱著僥倖心態，認為人體應該有辦法代謝。

不過，隨著證據越來越多後，1篇2025年剛發表在《自然醫學》（Nature Medicine）的研究進一步揭露更多細節。研究發現，塑膠微粒不僅能進入人體，還會長期囤積在不同的器官裡，特別是在肝臟、腎臟，甚至是大腦。這些塑膠微粒不像一般的毒素，會被肝臟分解或經腎臟排出，反而可能停留在器官中，成為身體無法擺脫的一部分。

該研究檢測了2016年和2024年的遺體樣本，結果發現塑膠微粒普遍存在於腎臟、肝臟和大腦，但最令人驚訝的是，大腦的累積量遠高於其他器官，甚至比肝臟多出7-30倍。更值得注意的是，2024年樣本裡，人體中的塑膠微粒濃度比2016年增加50%。也就意味著，短短8年內，人體內的塑膠負荷持續增加，而身體似乎沒有足夠的機制來有效清除它們。

張家銘舉例，試想一下，這些塑膠微粒就像是家裡的灰塵，每天有新的灰塵進來，但如果沒有定期清理，它們就會逐漸累積，甚至進入那些不容易被注意到的角落。而這些「角落」，可能正是器官，甚至是大腦。

醫師表示，塑膠微粒無所不在，它們漂浮在空氣裡，藏在食物和水中，甚至潛伏在日常使用的保養品、衣物纖維中；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，塑膠微粒無所不在，它們漂浮在空氣裡，藏在食物和水中，甚至潛伏在日常使用的保養品、衣物纖維中；圖為情境照。（圖取自freepik）

失智患者大腦中 塑膠微粒含量更高

這項研究還發現，失智症患者的大腦內，塑膠微粒的含量遠高於沒有失智症的人，甚至多出數倍，且這些塑膠微粒並不是隨機分布，而是特別容易累積在腦血管壁和免疫細胞周圍，這可能意味著它們對大腦的影響比想像的更大。

張家銘指出，一直以來，血腦屏障（Blood-Brain Barrier, BBB）被認為是大腦的重要防線，其能過濾掉許多外來物質，保護神經系統。然而，這項研究卻發現，塑膠微粒的尺寸可能小到足以突破這道防線，最終進入大腦。

透過電子顯微鏡分析，研究人員發現大腦內的塑膠微粒通常是小於200奈米的奈米級碎片，比一般微塑膠（通常5微米以上）還要小得多。更重要的是，這些塑膠微粒一旦進入人體，目前未有證據顯示它們能夠被有效代謝或排除。換句話說，這些塑膠微粒有可能會長時間停留在體內。

塑膠微粒累積與年齡、性別或種族無關

不只如此，研究還發現，塑膠微粒的累積與年齡、性別或種族無關，也就是說，不論是年輕人或老年人，體內的塑膠微粒含量可能都差不多。然而，隨著時間推移，塑膠微粒在人體內的總量卻顯著增加。

從研究結果來看，張家銘表示，不禁讓人思考，我們的生活方式，是否正在默默加速這些微粒的累積？例如日常飲用的瓶裝水、吃的外帶食物、甚至一次性塑膠容器，是否都在讓人攝取更多塑膠微粒。

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