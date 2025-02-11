高雄1月大女嬰腸病毒重症 開學後恐進入高峰期

高雄市長陳其邁在今（11）日開學日前往建國國小呼籲校園嚴防流感、腸病毒等傳染疾病，並提醒正確勤洗手。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕今（11）日全國公布1例腸病毒感染併發重症確定病例，個案為居住於高雄市1個月大早產女嬰，經疾病管制署研判為感染腸病毒「伊科病毒11型」重症確診個案。高雄市衛生局提醒，應落實個人及幼童手部衛生與環境清消，才能有效預防腸病毒。

高雄市衛生局指出，女嬰1月31日出現精神不佳、餵食困難等情形，2月3日有低體溫情形，4日因呼吸急就醫，5日醫院採集腦脊隨液檢出腸病毒陽性，11日由疾管署綜合研判為感染腸病毒「伊科病毒11型」重症確診個案；經治療後，現已出院返家。

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依據衛生福利部疾病管制署腸病毒疫情監測資料，今第6週全國腸病毒健保門急診就診人次累計4627人次（預警值：1萬1000人次），高雄市腸病毒健保門急診就診人次461人次（預警值：1200人次），皆低於流行預警值，去（2024）年全國腸病毒併發重症確定病例12例（其中1例為伊科病毒11型）、高雄市1例（克沙奇A10型），皆無死亡病例。

預防腸病毒使用乾洗手和酒精沒有效果，以肥皂洗手、含氯漂白水清消才能有效消毒。（高雄市衛生局提供）

衛生局表示，腸病毒感染全年皆有可能發生，由於成人感染後通常症狀較輕微，容易因疏於防護而將病毒傳播給免疫系統尚未發展成熟的嬰幼兒，家長及教托育機構務必隨時保持警覺，留意嬰幼兒健康狀況，並落實個人及幼童手部衛生與環境清消。尤其大人出外返家後，務必先更衣，摟抱、餵食嬰幼兒前，應以肥皂正確洗手，並時常清洗及消毒嬰幼兒常接觸的物品及玩具。

衛生局提醒，酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，最有效的預防方法為正確勤洗手、使用漂白水進行環境清潔，並維持良好衛生習慣。

此外，腸病毒重症病程發展快速，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家中嬰幼兒若經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他孩童接觸，以降低交叉感染之機會，一旦發現家中嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍、呼吸喘、肢體麻痺及心跳加速等重症症狀，請儘速至高市6家責任醫院（包括高雄榮總、高雄長庚、高醫、義大醫院、高雄市立聯合醫院、高雄市立小港醫院）治療。

衛生局呼籲家長留意年幼孩童出現腸病毒重症的前兆。（高雄市衛生局提供）

腸病毒重症前兆包括嗜睡、意識不佳、抽搐等。（高雄市衛生局提供）

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