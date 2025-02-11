今年首例本土傷寒 10多歲男學生疑吃海鮮釀禍

疾管署防疫醫師林詠青說明，傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病。（疾管署提供）

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今（11日）公布今年首例本土傷寒，為北部10多歲男學生，潛伏期曾與家人至北部漁港用餐，其中2名家人也曾出現腹瀉症狀，推測可能因食用遭受污染的海鮮而感染。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名個案無潛在疾病史，1月27日出現發燒、肌肉痛、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水、口腔潰瘍等症狀，曾到診所就醫，雖然一度症狀改善，但4、5天後持續反覆發燒，進一步到急診，經血液檢驗發現有感染跡象，收治住院給予抗生素治療，後續檢出傷寒桿菌，迄今已住院約10天。

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林詠青指出，該名個案近期無國外旅遊史，潛伏期曾與6名同住家人至北部漁港用餐，推測可能因食用遭受污染的海鮮而感染。其中2名家人亦曾於2至3天後出現腹瀉症狀，目前已康復，其餘4名家人、27名同班同學皆無疑似症狀。衛生單位已啟動相關防治措施，並採集同住家人糞便檢體送驗。

疾管署指出，傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病。（疾管署提供）

林詠青說明，傷寒是由傷寒桿菌引起的腸道傳染病，潛伏期約8至14天，主要透過食用受病患或帶菌者糞便及尿液污染的食物或飲水而感染，常見症狀有持續性發燒、頭痛、厭食、腹痛、腹瀉、相對性心律減慢或軀幹出現紅疹等。

疾管署呼籲，食物應充分煮熟並以熱食為宜，甲殼類海鮮建議煮沸或蒸煮10分鐘再食用，食物烹調及製備過程應避免生熟食交叉污染，非立即食用的食物應加蓋後置入冰箱妥善保存，尤其沙拉及冷盤的保存應特別謹慎，飲用水也要煮沸或使用瓶裝水。此外，飯前、便後、處理食物前或更換尿片後，應正確使用肥皂及清水徹底清潔雙手。

疾管署統計，我國自2021年起迄今累計26例傷寒，其中本土10例及境外移入16例，以20至39歲個案為多，境外移入則以鄰近亞洲國家為主，印尼11例為大宗，其次是泰國2例。今年累積2例傷寒，其中1例本土病例，與2021與2024年同期相當。

疾管署提醒，若想預防傷寒，應注意飲食及手部清潔，以保持良好個人衛生習慣。（疾管署提供）

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