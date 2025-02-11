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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

退休警長期疲勞、忽略控糖 糖尿病腎病變上身

2025/02/11 14:03

退休警罹患糖尿病腎病變，因長期未控制血糖，腎臟「超濾」，正常腎臟約10公分，但其腎臟腫到14.5公分。（記者劉婉君攝）

退休警罹患糖尿病腎病變，因長期未控制血糖，腎臟「超濾」，正常腎臟約10公分，但其腎臟腫到14.5公分。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕65歲退休員警阿成（化名），過去執勤時常有疲倦、飢餓感及小便混濁情形，原以為是三餐不定時與執勤憋尿導致，但退休後疲勞感加重，就醫確診為第2型糖尿病，且因長年未控制血糖與重度蛋白尿，腎功能衰退為第4期，診斷為糖尿病腎病變，經中西醫合併針灸治療半年，症狀改善，腎功能也從第4期進步至第3A期。

奇美中醫部主治醫師陳曉瑱表示，台灣慢性腎臟病盛行率已超過12%，糖尿病盛行率為約占人口18%，糖尿病可說是國人洗腎主因。糖尿病腎病變的定義為糖尿病病人出現蛋白尿，並合併腎功能惡化，初期往往沒有太多不適症狀，血糖控制不佳易導致腎臟「超濾」，讓病人誤以為腎臟沒問題，因而忽略治療的最佳時機。

陳曉瑱強調，糖尿病腎病變最早可從微量白蛋白尿觀察，如果同時有三高（高血壓、高血脂、血糖控制不佳），血中的尿素氮及肌酸酐上升，腎臟功能惡化，即使臨床上未達到腎病變，仍建議定期回診追蹤蛋白尿與腎功能。

中醫治療糖尿病腎病變有3個步驟，首先針對初期症狀，如蛋白尿合併疲倦、發熱口渴等，治療重點在於滋陰清熱，降低身體發炎反應。

第2步則強調補陰涼血通絡。由於血糖控制不佳，造成腎絲球的破壞，出現尿少、泌尿道感染、全身烘熱、盜汗、煩躁、口乾舌燥、血壓高等症狀，屬於「陰虛陽亢」、「陰虛火旺」，會使用天花粉、生地，麥冬、知母、黃柏、丹參、赤芍等來補陰涼血。同時注意腎臟實質受損和纖維化等「瘀」症，以滋陰、降火、化瘀同時進行。

第3步則使用針灸調節免疫系統，降低發炎指數。動物實驗更證實，針灸足三里穴、三陰交穴，對腎間質纖維化具有保護作用。透過減輕發炎反應，有助於防止腎小管纖維化。

陳曉瑱與大林慈濟醫院研究團隊利用2000年至2017年全國保險資料庫，對4萬3480名使用處方中藥的糖尿病腎病病人分析，證實服用保腎科學中藥可降低5成心血管疾病與死亡的風險，研究已刊登於國際期刊《Frontiers in Pharmacology》。

陳曉瑱醫師表示，糖尿病腎病變初期往往沒有太多不適症狀，病人容易因而忽略治療的最佳時機。（記者劉婉君攝）

陳曉瑱醫師表示，糖尿病腎病變初期往往沒有太多不適症狀，病人容易因而忽略治療的最佳時機。（記者劉婉君攝）

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