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不輸流感！雲林開學日 腸胃炎請假最多
〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（11）日是開學日，雲林縣府教育處統計，全縣國高中小學通報學生請假狀況，流行性感冒有49人、腸胃炎56人，一般感冒等其他疾病有243人。有學校老師指出，今天上學學生戴口罩人數有變多，另學校也提醒學生要勤洗手。
教育處指出，截至本月5日全縣各級學校教師、學生流感疫苗接種率約7成，開學前各校加強校園防疫，請老師透過班級LINE群組提醒學生若有感冒等身體不適在家休息，並鼓勵學生到校盡量能戴口罩，降彽被傳染機會。
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麥寮興華國小主任張憲銘說，今天上學多數學生都有戴口罩，可能是受到最近流感新聞影響，家長都要求孩子要戴口罩，老師上課時也一再提醒學生要勤洗手，打噴嚏時要遮住口罩，在校有身體不適狀況要主動告知。
教育處表示，最近除流感，也是諾羅病毒流行期，出現嘔吐、拉肚子等急性腸胃炎症狀，今天開學日有56人請假比流感還多，諾羅傳染力強，提醒家長要注意。
另教育處說，若孩子有持續發燒情況不要大意，應儘速帶往大醫院就診，確定是否感染其他病毒。
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