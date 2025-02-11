不輸流感！雲林開學日 腸胃炎請假最多

開學首日雲林縣學生請假人數腸胃炎不輸流感，麥寮興華國小老師提醒學童勤洗手。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕今（11）日是開學日，雲林縣府教育處統計，全縣國高中小學通報學生請假狀況，流行性感冒有49人、腸胃炎56人，一般感冒等其他疾病有243人。有學校老師指出，今天上學學生戴口罩人數有變多，另學校也提醒學生要勤洗手。

教育處指出，截至本月5日全縣各級學校教師、學生流感疫苗接種率約7成，開學前各校加強校園防疫，請老師透過班級LINE群組提醒學生若有感冒等身體不適在家休息，並鼓勵學生到校盡量能戴口罩，降彽被傳染機會。

請繼續往下閱讀...

麥寮興華國小主任張憲銘說，今天上學多數學生都有戴口罩，可能是受到最近流感新聞影響，家長都要求孩子要戴口罩，老師上課時也一再提醒學生要勤洗手，打噴嚏時要遮住口罩，在校有身體不適狀況要主動告知。

教育處表示，最近除流感，也是諾羅病毒流行期，出現嘔吐、拉肚子等急性腸胃炎症狀，今天開學日有56人請假比流感還多，諾羅傳染力強，提醒家長要注意。

另教育處說，若孩子有持續發燒情況不要大意，應儘速帶往大醫院就診，確定是否感染其他病毒。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法