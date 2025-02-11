逆轉皮膚老化！美國大學發現這藥助癒傷口 改善術後照護

ABT-263是一種清除衰老細胞藥物，能透過清除衰老細胞、觸發有益發炎反應，並增強基因活性，加速老化皮膚傷口癒合，為難以癒合的傷口提供新的治療方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據《每日科技網》（scitechdaily）報導，美國波士頓大學醫學院研究團隊發現一種新型藥物，可有效促進老化皮膚的傷口癒合。此藥物能清除影響癒合的衰老細胞，並觸發有益的發炎反應，增加相關基因的活性，加速皮膚修復。這項研究發表於《老化》（Aging）期刊，為改善老年人的術後恢復與慢性傷口照護，帶來新的希望。

隨著年齡增長，人體會累積「衰老細胞」（senescent cells），這些細胞失去正常功能，卻滯留在組織中，干擾正常的修復過程，特別是在皮膚傷口癒合方面。波士頓大學醫學院的研究團隊，探討了清除衰老細胞藥物ABT-263，是否能改善老年小鼠的皮膚再生能力。

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ABT-263是一種「清除衰老細胞藥物」，其作用機制，在於抑制細胞內的 BCL-2 家族蛋白，進而觸發「細胞凋亡」（apoptosis），也就是受損細胞的「程式性死亡」。這種藥物，在過去曾被用於治療淋巴組織疾病。

研究結果顯示，將ABT-263外用於年老小鼠的皮膚後，能有效清除衰老細胞，並顯著加速傷口癒合。研究人員將ABT-263外用於年老小鼠的皮膚5天。結果顯示，相較於未經處理的小鼠，接受藥物治療的小鼠，其皮膚細胞老化跡象減少，且在製造微小傷口後，癒合速度快得多。到了第24天，80% 接受ABT-263治療的小鼠，其傷口已完全癒合；而未經治療的小鼠，傷口完全癒合的比例僅有56%。

令人驚訝的是，ABT-263 在皮膚中觸發了短暫的發炎反應，但這反而有助於癒合過程。這種發炎似乎「喚醒」了皮膚的修復系統，使其能更快速地對傷口做出反應。此外，ABT-263也增加了與傷口修復相關的基因活性，例如負責膠原蛋白生成和新血管生長的基因，這兩者對皮膚的強度和再生至關重要。

研究還發現，ABT-263能選擇性地減少年老小鼠皮膚中的衰老細胞，但對年輕小鼠則沒有影響。這表明該藥物在衰老組織（這些組織中會積累受損細胞）中特別有效。此外，由於ABT-263採取外用方式，避免了口服清除衰老細胞藥物常見的副作用。

研究人員表示，外用 ABT-263 有望改善老化皮膚傷口癒合，未來可望運用於術前照護，甚至是治療老年患者的慢性傷口。雖然成果令人振奮，但仍需更多臨床試驗，以確認其安全性與有效性。然而，這項研究為再生醫學開啟了新的發展契機。

這張圖呈現了ABT-263在加速老化小鼠傷口癒合方面的實驗結果。相較於未經處理的對照組，接受ABT-263治療的小鼠，傷口癒合速度更快，傷口收縮百分比更高，且傷口完全癒合的比例也更高。（圖取自《老化》期刊）

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