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健康 > 名人健康事

健康網》玩命關頭老演員心臟病亡 國健署4招護心

2025/02/11 12:34

圖亞索索波傳出不幸病逝美國亞利桑那州鳳凰城，享壽61歲。（翻攝自圖亞索索波IG）

圖亞索索波傳出不幸病逝美國亞利桑那州鳳凰城，享壽61歲。（翻攝自圖亞索索波IG）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕以《玩命關頭》等電影聞名全球的61歲老演員圖亞索索波（Peter Navy Tuiasosopo）傳出在台灣時間11日病逝於亞歷桑納州鳳凰城。兒子馬諾亞透過社群證實父親離世消息。

由於圖亞索索波疑似因心臟病死亡，國健署提出4項維護心臟健康，人人都能採取的簡單作法；。

●健康飲食與運動：採低油、糖、鹽及高纖飲食，每週累積150分鐘的中度身體活動，例如快走、慢走、騎自行車；控制體重（BMI）、好睡眠，是杜絕慢性病的通則，更是健康長壽的良方。

●戒除不良生活嗜好：研究發現就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加5成、中風的機率更增加超過2成。

●控制三高慢性病：已有三高的民眾更應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

●定期健康檢查：國民健康署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，民眾可善加利用。

心血管疾病之急性發作如心肌梗塞及腦中風是危及生命之緊急狀況，國健署表示，儘早就醫可減少死亡及病後殘留失能之嚴重度，增加復原機會。如果出現胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等，另更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能是心臟病急性發作。記住中風症狀FAST口訣：臉部（Face）表情不對稱、雙手（Arm）力氣不一樣、或講話（Speech）變得不清楚，有任一症狀，記下時間點（Time）快快就醫。

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