健康網》諾羅占門診病患1/3！兒科醫：症狀除了嘔吐還有這些

兒科醫師陳敬倫說明，近期門診有1/3的病患多因諾羅病毒就醫。（圖取自freepik）

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健康網》諾羅發威 腹瀉門診創新高 醫提3防疫重點：酒精沒用

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕假期間大家大啖美食，歡樂生活同時，也有不少人「樂極生悲」，以上吐下瀉收尾。近期諾羅病毒發威，兒科醫師陳敬倫表示，近期診所的門診有多達1/3的病患為諾羅病毒。同時近期流感同樣在流行，「疫苗」也被熱烈討論。陳敬倫說明，若接種肺炎鏈球菌疫苗不能預防流感，但可減少感染流感時併發肺炎鏈球菌感染的機會。

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疾管署示警，台灣流行的諾羅病毒近期已轉變為GII.17型，腹瀉門診因此增加。在1月底該週的腹瀉門診達到24.2萬人次，高於2020年到2024年同期；同時腹瀉群聚通報案件也比過去5年還要多。

陳敬倫在臉書粉專「臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師」表示，最近診所門診體感約有1/3就診病患是諾羅病毒的腸胃炎，緊接在後的才是流感病毒。諾羅病毒造成的腸胃型感冒症狀，雖然以嘔吐為主，但常常剛開始也會頭痛、發燒、肌肉痠痛。而流感也有一兩成病患剛發病時會噁心嘔吐，但很快進展到高燒不退、全身痠痛。無論得到哪個病毒，都是非常不舒服，建議早點就醫，適當的治療可以有效改善症狀、減緩不適。

醫師說明流感、腸病毒與腸胃炎的症狀差異。（圖取自臭寶爸 - 兒科陳敬倫醫師）

大家都在問、診所櫃檯接電話接到手軟的流感疫苗，上批大約20支疫苗開診不到10分鐘就秒殺，剩下最後的10支，也不確定會不會到貨。建議大家：每年9月10月就要在第一時間接種流感疫苗，不要等到疫情高峰到才來搶疫苗，「早打早享受（保護力），晚打沒有折扣喔。」

至於肺炎鏈球菌疫苗，打肺鏈疫苗並不能預防流感，但能減少得流感或生病時併發肺炎鏈球菌感染的機會。診所之前一批15價肺炎鏈球菌疫苗 擺到效期將至都沒人打，全部送給員工免費打了，因為聽說今年可能會上市20價肺炎鏈球菌疫苗，所以診所暫時不會再進13價或15價疫苗了，如果非高風險長輩，臭寶爸推薦等20價上市再打。

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