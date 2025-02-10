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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

職場女強人乳癌轉移新藥續命 健保2月起納給付

2025/02/10 20:50

醫師指出，新一代抗體藥物複合體結合標靶藥物的精準性與傳統化療的毒殺力，精確攻擊標的癌細胞；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，新一代抗體藥物複合體結合標靶藥物的精準性與傳統化療的毒殺力，精確攻擊標的癌細胞；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

〔中央社〕50歲阿芬（化名）是職場女強人，2年前被診斷HER2陽性乳癌，積極治療仍轉移，每月自費新台幣20萬元新藥治療，終於病情穩定，醫界樂見這款新藥2月起健保給付減輕患者負擔。

衛生福利部中央健康保險署去年底共擬會同意收載含trastuzumab deruxtecan成分藥品，用於HER2過度表現轉移性乳癌第2線治療，及ER、PR陰性且具HER2弱陽性表現無法切除的局部晚期或轉移性乳癌的第2線治療，預估每年1172人受惠，今年2月1日正式上路。

乳癌是台灣女性的頭號殺手，HER2陽性乳癌患者占總體乳癌約2成，大約4至5名乳癌個案就有1人是HER2陽性。嘉義基督教醫院血液腫瘤科主治醫師盧彥哲今天透過新聞稿說明，HER2陽性乳癌惡性度較高，容易抗藥性與復發，甚至擴散至淋巴、腦部、骨骼等部位。

根據國際治療指引，以及台灣乳房醫學會HER2陽性轉移性乳癌治療共識建議，第1線為標靶治療合併化療，第2線是新一代抗體藥物複合體（ADC）。盧彥哲指出，這款藥物就像裝備有GPS定位系統的巡弋飛彈，自2月起正式納入健保，與國際治療指引接軌，提供患者更全面治療選擇。

盧彥哲說明，新一代抗體藥物複合體結合標靶藥物的精準性與傳統化療的毒殺力，精確攻擊標的癌細胞，曾收治1名48歲女性患者，初診斷時癌細胞已轉移至肺、肝和骨骼，積極接受化療與標靶治療，但癌細胞再度轉移到腦部，幸好在接受新藥治療後，半年內腫瘤未再惡化。

嘉義基督教醫院血液腫瘤科主治醫師郭晉和指出，過去HER2治療藥物僅針對HER2強表現的癌細胞，無法影響鄰近癌細胞。2月起健保給付的新藥，不僅能攻擊HER2強表現癌細胞，也有機會透過「旁觀者效應」消滅周圍癌細胞，同時在「HER2弱陽性」乳癌也展現治療潛力。

阿芬是郭晉和的患者，儘管當時每月自費20萬元仍持續治療，不僅病情穩定，甚至部分腫瘤完全消失。郭晉和說，新藥已納入健保，相信能減輕患者不少經濟負擔，提醒當前線治療效果不如預期，醫療團隊、患者與家屬應及早討論下一步計畫，積極面對，有機會延長存活期。

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