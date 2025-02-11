健康網》三高患者中午吃湯圓 蔬菜打底穩血糖

營養師建議三高患者可以選擇在中午吃湯圓，才能有足夠的時間運動，消耗多餘的熱量，保持身體健康。（資料照）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕明天就是元宵節，元宵節又稱「小過年」，是台灣傳統的重要節日，象徵著團圓與祝福。然而湯圓是高熱量和高糖分的食物，對於有腸胃問題或患有高血糖、高血脂、高血壓等三高的人來說，將加重健康負擔，因此營養師授6招健康吃湯圓原則，在享受湯圓美味之際也能保持體態

行健大直健康管理診所營養師陳詩昀指出，過年期間大魚大肉，體重已經悄悄上升，隨著元宵節到來，湯圓又是應景的必吃食物，不禁讓人擔心如何保持體態。因此提醒民眾應把湯圓當主食取代米飯、蔬菜先吃打頭陣、豆奶湯底更健康、了解熱量聰明吃、細嚼慢嚥減少腸胃負擔、三高患者選擇中午吃湯圓。

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●湯圓當主食取代米飯

湯圓主要原料是糯米，屬於全穀雜糧類，和白飯、麵條、麵包等食物的成分相似。以份量來說，2顆包餡甜湯圓或20顆紅白湯圓，等於半碗飯。

陳詩昀指出，吃湯圓時，建議將湯圓當主食取代正餐中的米飯或其他主食，這樣可以有效控制澱粉的攝取，同時減少過多熱量攝入，安心享用湯圓而不會增加身體負擔。

●蔬菜先吃打頭陣

湯圓主要是糯米製成，屬於高升糖食物，容易使血糖迅速上升。為了避免血糖快速波動，建議在食用湯圓前，先吃一碗蔬菜，因為蔬菜富含膳食纖維，可以減緩血糖快速上升，幫助穩定血糖。此外，蔬菜也能增加飽足感，避免過度攝取湯圓。另外還可搭配豆魚蛋肉等優質蛋白質，延緩血糖上升，盡量避免單獨食用湯圓作為一餐。

●豆奶湯底更健康

傳統的湯圓通常會搭配甜湯底，如紅豆湯，增加額外的糖分，對減脂不利。建議可以選擇鮮奶或豆漿作為湯底，不僅能減少糖分攝取，還能增加蛋白質的攝入，使湯圓更加營養且不會過於甜膩。

營養師建議可以選擇鮮奶或豆漿作為湯底，不僅能減少糖分攝取，還能增加蛋白質的攝入；示意圖。（圖擷取自photoAC）

另外，也可以選擇無糖茶、白木耳、枸杞、紅棗、桂圓等天然食材來提味，這樣不僅能減少精緻糖的使用，還能保留湯圓的風味。

●了解熱量聰明吃

市售的湯圓餡料種類繁多，其中芝麻、花生、紅豆等甜餡最為常見。這些餡料富含脂肪，平均吃4-5顆湯圓的熱量就相當於一碗飯，但缺乏飽足感且容易造成血糖波動。因此，建議選擇無餡料的湯圓，避免額外的熱量和脂肪。如果有糖尿病或需要控制糖分的人，則可以將湯圓與正餐的主食做代換，例如吃10顆小湯圓，就應減少1/4碗飯，以避免攝取過多的醣類。

●細嚼慢嚥減少腸胃負擔

湯圓的糯米比較黏，吃下去容易加重消化負擔，所以吃的時候即得細嚼慢嚥，不僅有助於消化，還能避免湯圓卡在喉嚨，降低噎到的風險。腸胃較敏感的人，細嚼慢嚥更能減輕腸胃的負擔，讓胃部更輕鬆消化。

●三高患者選擇中午吃湯圓

三高患者在晚餐攝取過多的湯圓可能會無法有足夠的時間來消耗熱量，進而增加身體和腸道的負擔。因此，建議三高患者可以選擇在中午吃湯圓，才能有足夠的時間進行如快走、散步等運動，有助於消耗多餘的熱量，保持身體健康。

陳詩昀指出，湯圓作為元宵節的代表性食物，象徵團圓的意義，過合理控制湯圓的食用量、選擇健康的配料和搭配蔬菜、蛋白質等食物，就可以在享受節日氛圍的同時滿足味蕾又守護健康。

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