婦人飽受焦慮憂鬱之苦 磁脈衝+微電流刺激合療助改善

桃園療養院一般精神科主任詹佳祥為個案進行rTMS經顱磁刺激術治療；圖中人物非新聞當事人。（桃園療養院提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕林女士因長期容易焦慮、追求完美，多年來飽受焦慮與憂鬱影響，她到衛福部桃園療養院腦醫學中心尋求專業協助，身心團隊採取經顱磁刺激術（rTMS）與經顱微電流刺激（CES）整合治療後，林女士的睡眠、肌肉痠痛等問題獲得改善，原本服用的抗憂鬱與抗焦慮藥物也得以逐漸減量。

林女士說，多年來飽受肌肉痠痛、淺眠與心悸困擾，時常感到肩頸緊繃，甚至在夜晚翻來覆去難以入眠，稍有風吹草動便驚醒，早晨醒來時仍覺得疲憊不堪，當面對壓力時，胸口宛如被重壓，心悸感隨之襲來，讓她無法專注於日常事務，近期又因擔憂小孩求職不順，內心充滿焦慮與自責，時常感到情緒低落，對曾經感興趣的事物失去熱情，甚至食慾下降、體重逐漸減輕，影響到日常生活與社交互動。

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為了改善惱人的焦慮與憂鬱症狀，林女士到桃療腦醫學中心尋求專業協助，身心團隊為她安排精神科醫師診察及自律神經檢測，並與林女士共同討論最適合的治療方案，考量到藥物可能帶來的副作用，團隊決定採取rTMS與CES整合治療，在接受20次的rTMS療程後，林女士的憂鬱、焦慮情緒及自律神經失調情形獲得顯著改善，為了進一步穩定情緒並減少藥物依賴，醫師建議搭配CES治療，透過持續的CES治療，林女士的睡眠品質提升，肌肉痠痛減輕，原本服用的抗憂鬱與抗焦慮藥物也得以逐漸減量，藥物副作用相對降低。

桃療一般精神科主任詹佳祥指出，憂鬱症與大腦左前額葉功能低下有關，而rTMS可透過磁脈衝刺激左前額葉皮質，提高血流量並改善相關神經迴路的活性，進而調節情緒，CES則以極小量微電流刺激大腦，促進神經調和，增強大腦適應壓力的能力，兩者搭配可有效緩解憂鬱與焦慮症狀。

腦醫學中心主任洪育遠也指出，透過整合治療可以延長治療效果，降低藥物的使用劑量與副作用，並且減少個案治療所需的經濟負擔。

此外，心理治療的介入亦不可或缺，桃療臨床心理師謝文菁表示，憂鬱症的成因複雜，除了生理因素，心理調適與外在壓力亦是重要影響因素，研究發現，腦刺激治療可提升大腦彈性與認知功能，搭配心理治療，能幫助患者更深入覺察自身情緒，學習有效的情緒調節與壓力因應技巧，進一步提升心理韌性，增強面對生活困難的能力。

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