中小學明天開學憂流感 教育部：落實疾管署防治指引

中小學明天開學憂流感，教育部今說明，已提醒學校要落實疾管署防治指引。（記者林曉雲攝）

〔記者林曉雲／台北報導〕明天中小學開學，近日流感疫情發燒，引發家長擔憂，學校嚴陣以待。教育部今日說明，教育部長鄭英耀與各地方教育局處首長合作迎中小學開學，教育部已發函提醒，落實衛福部疾管署的防疫指引，教職員工應做好自主健康管理，明天開學後則隨時關注學生的健康狀況，採取「生病不上課、不上班」原則，並落實環境清潔消毒、群聚事件通報等防疫措施。

教育部說明，為防範傳染病在校園傳播，教育部國教署今（114）年2月8日，已發函提醒學校強化衛教宣導，請教職員工做好自主健康管理，隨時觀察學生健康狀況，適時關懷有上呼吸道症狀、發燒、嘔吐及腹瀉之個案，宣導「生病不上課、不上班」觀念，並落實環境清消、個案管理、群聚事件通報及相關感染管制措施。

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教育部表示，參照衛生福利部疾病管制署修訂之「學校／幼兒園／補習班／兒童課後照顧服務班與中心流感群聚防治指引」辦理，例如「生病不上班、不上課」即明文規定，如出現疑似流感症狀應務必配戴口罩，加強手部衛生，如發現疑似罹患流感學生及幼生，除應讓其戴上口罩，先留置在單獨空間，保持空氣流通，並聯繫家長或協助儘速返家休息及就醫；生病教職員工及學生均應在家休養，直至退燒後至少24小時才能返回上課。

至於停課部分，教育部表示，依疾管署防疫指引，停課對流感疫情控制之助益有限，且流感有疫苗可供預防，又停課時，難以確認學童會留在家中，對疫情之控制成效不易預期，但學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧服務班與中心等機構，可考量當季學生流感疫苗接種率、預防性投藥情形及流行期病毒變異狀況等因素作個別評估，如有必要，可與地方衛生及教育單位討論後研判執行停課措施，如決定需採停課措施時，建議以發生群聚之班級停課5天（含例假日）為原則。生病者則應持續停課至退燒後至少24小時，才能返回上課，停課期間勿至補習班等人潮密集處。

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