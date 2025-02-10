天冷！彰基近半個月OHCA暴增3.5倍 醫：注意4症狀

持續低溫，彰基12天來急性心肌梗塞病例數增加1倍，OHCA更暴增3.5倍，醫護忙翻。（記者湯世名攝）

〔記者湯世名／彰化報導〕今年春節適逢寒流來襲，導致急診就醫人數大幅增加，根據彰化基督教醫院統計，從除夕（1/28）到2月9日間的12天內，急性心肌梗塞病例數增加1倍，OHCA（到院前心肺功能停止）更暴增3.5倍，彰基醫務秘書林晏任提醒，若出現胸悶、劇烈頭痛、單側肢體無力或言語不清等4種症狀，應立即就醫，以免錯過黃金治療時間。

根據彰基統計，今年春節期間因低溫影響，前來急診的患者數量大幅上升，其中包括低體溫患者比去年增加5倍，OHCA（到院前心肺功能停止）案件數增加3.5倍，急性心肌梗塞病例數增加1倍，腦中風患者數量更是暴增6.2倍。

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彰基統計，從除夕到2月9日急性心肌梗塞病例數增加1倍，OHCA更暴增3.5倍，醫護忙翻。（資料照）

此次寒流帶來的極端低溫，對於心血管疾病患者及高齡長者影響尤為顯著，許多患者因天氣寒冷導致血管收縮、血壓上升，進而引發心血管與腦血管疾病，使急診室承受極大壓力。

彰基表示，醫護人員在春節期間全力應對，雖然人力緊繃，但仍堅守崗位，確保每位患者都能及時獲得醫療照護。

林晏任特別提醒民眾，氣溫驟降時，長者與慢性病患者應特別留意身體狀況，保持身體溫暖，減少外出，並適時補充水分與熱量。面對這波春節就醫潮，醫護人員不眠不休，奮戰在第一線，全力守護民眾健康。呼籲民眾關心身邊的親友，確保高風險族群能安全度過寒冬。

彰基醫務秘書林晏任提醒，若出現胸悶、劇烈頭痛、單側肢體無力或言語不清等4種症狀，應立即就醫，以免錯過黃金治療時間。 （彰基提供）

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