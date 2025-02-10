日夜溫差大 中醫提醒注意頭頸部保暖

奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇提醒，天氣寒冷、日夜溫差大，應特別注意頭頸部保暖，避免寒風直吹，以防止肌肉僵硬、血管收縮導致頭痛或身體不適。（奇美醫院提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕近期天氣寒冷、日夜溫差大，奇美醫院中醫部主治醫師莊照宇提醒，人體的頭頸部及四肢末梢對氣溫變化特別敏感，若未適當保暖，容易引發感冒、過敏性鼻炎、急性氣喘、關節疼痛、甚至誘發心血管問題或腸胃不適，應特別注意頭頸部保暖，避免寒風直吹。

莊照宇表示，俗話說「富人吃補藥，窮人泡泡腳。」寒冷時節，許多人容易四肢冰冷、關節痠痛、怕風、活動不利，建議日常可搭配熱敷關節、泡腳等，增強關節的抗寒能力，減少寒冷對身體的影響。

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莊照宇說，「寒從腳起」，下肢受寒會影響全身血液循環，莊照宇也建議，睡覺時可穿上長褲或襪子，注意腰部、背部及雙腳的保暖，減少夜間因受涼導致腰痛加重或小腿抽筋。

飲食方面，則應避免過量攝取生冷食物或暴飲暴食，以免影響腸胃功能，誘發消化不良或急性腸胃炎的風險。體質虛寒、容易怕冷、易感倦怠的人，更應特別注意腹部保暖，尤其下腹部的關元穴，再配合按摩前臂內側的內關穴，強心顧胃腸。

春寒料峭，莊照宇表示，春天可遵循「夜臥早起」的作息，以順應自然規律，早點起床運動、舒展肢體。但近日清晨氣溫仍較低，起床時不宜過於急促，可先將雙手、雙腳搓熱，促進四肢血液循環，或以掌心溫暖臉部，使身體逐漸適應溫度變化後再起身，避免突發性受寒。

也可多攝取溫熱且富含營養的食物，如薑茶、紅棗茶、溫開水等，促進血液循環，增強身體的保暖能力。透過良好的作息、適當的飲食調養與保暖措施，可有效降低寒冷天氣對身體的影響。

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