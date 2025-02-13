健康網》過元宵「3招」不怕胖！醫：包餡湯圓最多吃2顆

醫師說，如芝麻或花生口味的包餡湯圓，每顆可高達70大卡以上，建議控制在2顆內，；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕2月12日元宵節剛過，一定有不少人的冰箱還有沒吃完的湯圓吧！怎麼吃才不胖？專家提醒，小心掉入湯圓的熱量陷阱。

書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文分享如何健康吃湯圓，包餡湯圓建議控制在2顆內，紅白小湯圓則以20顆為限；或是選擇鹹湯圓，搭配蔬菜與植物性蛋白質；因為湯圓熱量高，所以要增加當天的運動量。

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湯圓熱量知多少

普通紅白小湯圓：每顆約6-7大卡。

包餡湯圓：如芝麻或花生口味，每顆可高達70大卡以上。

整碗甜湯：搭配高糖甜湯，可能超過300大卡！

健康吃3技巧

控制份量 合理攝取

●包餡湯圓建議控制在2顆內。

●紅白小湯圓則以20顆為限。

●熱量相當於約半碗白飯，如當餐有吃湯圓，其他澱粉類食物需適量減量，避免熱量過高。

醫師說，鹹湯圓搭配香菇、菠菜等蔬菜，增加飽足感，幫助穩定血糖，減少波動；示意圖。（資料照）

選擇鹹湯圓 搭配蔬菜

●加入大量蔬菜，如香菇、菠菜。

●搭配植物性蛋白質，如豆腐、豆皮。

●增加飽足感，幫助穩定血糖，減少波動。

增加當天的運動量

●適量增加運動，幫助消耗熱量，同時促進新陳代謝。

許書華說，在充滿溫暖與團聚的節日，湯圓的高熱量，容易在不知不覺中超標。元宵節不僅是品味美食的時刻，更是關注健康的好機會，既能享受湯圓的美味，也能輕鬆兼顧健康！

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