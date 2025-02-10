健康網》血管「凍齡」有秘訣？ 醫：「壞膽固醇」愈低愈好

心臟內科醫師指出，降低壞膽固醇（LDL-C）真的可以延緩動脈血管粥狀硬化的速度，若曾有心肌梗塞等病史應立即服藥控制；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人都希望能夠「凍齡」，不管是外貌或身體健康，也希望「三高」能遠離自己，避免心血管疾病上身。新光醫院心臟內科醫師鍾伯欣指出，研究顯示，降低LDL-C（低密度脂蛋白膽固醇）真的可以延緩動脈血管粥狀硬化的速度，且「近乎停滯」，讓血管「凍齡」。

很多人在健檢或是身體檢查時，都有抽血檢測膽固醇的經驗，當檢驗報告出爐後，若發現低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）是紅字時，可能摸不著頭緒，不知道對健康會有什麼影響，甚至有人被叮囑要服藥降低「壞膽固醇」（LDL-C）時，會擔心藥物副作用。

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降低LDL-C 可延緩動脈硬化速度

鍾伯欣指出，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）是一種會導致全身動脈血管粥狀硬化的物質。從1998年發表在《美國心臟病學會雜誌》（JACC）的一篇研究到2003年發表在歐洲心臟學會年會的臨床研究成果，只證明一件事：「降低LDL-C真的可以延緩動脈血管粥狀硬化的速度『「近乎停滯」。』

鍾伯欣強調，心臟內科醫師說盡可能降低LDL-C不是故意要讓患者多吃藥，「而是要讓您的動脈血管粥狀硬化速度趨近為零」，也就是說，降低LDL-C可以讓血管凍齡！

LDL-C愈低 對腦心血管保護效果越好

到底LDL-C要降到多低才算低？鍾伯欣指出，以近5年來的全世界臨床研究結果表示，降的越低，對於腦心血管的保護效果越好！新生兒出生時的LDL-C指數為20，所以只要降低到20左右就絕對安全！

5種人應立即服藥 有家族史者也控制

到底要什麼時候降低才好？如果已經有心血管疾病如心肌梗塞或者已經裝過心臟支架的患者，或是曾經梗塞性腦中風的患者，或者是慢性腎臟病，或是糖尿病患者，請要「立即馬上」服藥降低LDL-C；如果沒有以上相關疾病但是有明確家族性高膽固醇血症患者也要積極服藥降低LDL-C。

心臟內科醫師指出，預防心血管疾病，患者應控制目標。（鍾伯欣醫師提供）

要降低的多快才好？一般來說，只要按照醫師指示規則服藥，都可以在3個月內降低到理想數值；若正處於高風險狀態患者如心肌梗塞，目前除口服藥之外，也有皮下注射針劑藥物可在短時間之內達到治療區間，儘早降低風險。

低密度脂蛋白膽固醇 非必須營養素

鍾伯欣強調，低密度脂蛋白膽固醇（LDL-C）不是身體所必需之營養素，如果長時間偏高會加速全身動脈血管粥狀硬化，所以盡可能儘早盡快降低LDL-C才是讓血管凍齡，早日遠離腦心血管疾病的惡夢！

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