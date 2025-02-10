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健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》糖尿病合併脂肪肝 研究：死亡風險為常人4.7倍

2025/02/10 20:32

醫師引述研究指出，有糖尿病合併重度非酒精性脂肪肝的人，其5年內的死亡風險高達5.91%，是完全健康者的4.7倍；示意圖。（圖取自shutterstock）

醫師引述研究指出，有糖尿病合併重度非酒精性脂肪肝的人，其5年內的死亡風險高達5.91%，是完全健康者的4.7倍；示意圖。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作、生活壓力大，飲食不均衡，或是攝取過多高糖高鹽高脂食物，長期下來，容易有體重過重、糖尿病、脂肪肝等問題。恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，同時有糖尿病以及重度非酒精性脂肪肝的人，其5年內的死亡風險高達5.91%，是完全健康者的4.7倍。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享1篇探討非酒精性脂肪肝病（NAFLD）對於第2型糖尿病（T2DM）患者的心血管疾病與5年內的全因死亡風險的研究。

研究顯示，沒有糖尿病、脂肪肝者，5年內全因死亡風險為1.25%；沒有糖尿病，有輕度脂肪肝者，5年內全因死亡風險為1.5%；沒有糖尿病，有重度脂肪肝者，全因死亡風險為2.09%；有糖尿病，沒有脂肪肝者，全因死亡風險為3.68%；有糖尿病，有輕度脂肪肝者，全因死亡風險為4.25%；有糖尿病，有重度脂肪肝者，全因死亡風險為5.91%。

針對研究結果，王思恒也分享4點觀察：

1.糖尿病與非酒精性脂肪肝的組合，會顯著增加死亡風險，影響是累加的，若兩者並存，死亡風險明顯上升。

2.即使沒有糖尿病，單純的非酒精性脂肪肝也會增加死亡風險，說明脂肪肝本身就是一個不可忽視的健康風險因子。

3.糖尿病患者即使沒有脂肪肝，死亡風險仍比沒有糖尿病的人高出2.43倍，這再次證明了糖尿病對健康的負面影響。

4.糖尿病加上重度非酒精性脂肪肝，死亡風險高達5.91%，幾乎是完全健康者的4.7倍，顯示這種組合是最危險的。

王思恒語重心長提醒，減肥治百病，切記要規律運動、腰圍別超標，若減重遇到困難，不要排斥減重藥物的協助，保持身體健康。

醫師提醒，減肥治百病，切記要規律運動、注意腰圍數值；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提醒，減肥治百病，切記要規律運動、注意腰圍數值；示意圖。（圖取自freepik）

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