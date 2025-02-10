藝人王陽明打球「翻船」扭傷 醫授緊急處理措施

台中市骨科醫師嚴可倫提醒民眾扭傷時應立刻停止當下運動，冰敷並抬高傷肢。 （擷取自嚴可倫臉書）

〔記者歐素美／台中報導〕藝人王陽明日前打籃球，自稱「翻船了，韌帶撕裂、兩處骨裂」；台中市骨科醫師嚴可倫表示，「翻船」或「翻腳刀」是民眾對於扭傷的俗稱，最常見的型態是腳掌往內劇烈的翻折，提醒民眾扭傷時應立刻停止當下運動，冰敷並抬高傷肢。

嚴可倫說，腳扭傷常因不正常的落地姿勢，例如搶籃板、蓋火鍋等動作，球員之間高速、高空的肢體碰撞後，呈現不正常、甚至像特技一般的落地姿勢，扭傷機率大大提高；另在打排球時一方躍起殺球進攻、對方跳高防守等，因落地時很容易踩到別人的腳而扭傷。

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嚴可倫表示，如果說扭傷韌帶是基本款，那「翻船」 就是嚴重的旗艦款，在肢體扭轉時，受傷撕裂的不只韌帶，嚴重者甚至會出現撕脫性骨折，就像拔草時，草根會帶起一小塊泥土，正如韌帶在扭傷當下把一小塊骨頭扯下來一樣。

腳扭傷時該如何處置？嚴可倫指出，要立刻停止當下運動，王陽明當時聽到骨折聲，在球場上意識到不對勁就要趕快喊卡、叫停，避免繼續運動或是不知情的球友誤傷，再來是冰敷與抬高。並稱讚王陽明果然是內行人，當場就明快地做簡單的處置。

嚴可倫表示，腳扭傷後續治療，輕者戴護具、打針，嚴重者需要手術縫合或固定骨頭；建議患者若過去常扭傷，或從事的運動比較劇烈，下場前就必須穿戴好護具、繫好鞋帶，確實暖身，讓肢體及早呈現充分運轉狀態，更靈活面對各種高速、高能量的突發狀況。

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