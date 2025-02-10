桃市腸病毒就診人次逾6千人 開學前校園大清消

各級學校11日開學，桃市府教育局要求學校於開學前，全面完成校園環境清潔消毒與及防疫物資整備工作。（教育局提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕目前正處於流感流行期，也是腸病毒好發季節，桃園市今年截至2月4日腸病毒健保門急診就診人次逾6000人，明顯高於過去5年，桃市府教育局表示，已要求學校於開學前，全面完成校園環境清潔消毒與及防疫物資整備工作，開學後持續落實各項防疫措施；衛生局也提醒，開學期間是腸病毒好發季節，家長應注意孩子健康狀況，並落實勤洗手、生病不上學等防疫措施。

衛生局表示，依據衛福部疾病管制署監測資料，今年截至2月4日，桃園市腸病毒健保門急診就診共計6043人次，明顯高於過去5年同期，提醒民眾及教托（育）機構，應教導家中幼兒及機構內學童確實做好個人衛生，落實正確洗手5步驟（濕、搓、沖、捧、擦）及洗手5時機（進食前、接觸幼兒前、如廁後、擤鼻涕後、看病前後洗手）。

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若學童經醫師診斷感染腸病毒，應遵守「生病不上學」的防疫措施，並與其他嬰幼兒適度區隔，也提醒學校及幼托（育）機構，針對學童常接觸的門把、桌椅、玩具、室內遊戲等環境，應以1000PPM漂白水進行定期消毒。

開學時期是腸病毒好發期，桃園市衛生局提醒落實勤洗手、生病不上學等防疫措施。（衛生局提供）

各級學校11日開學，桃市府教育局要求學校於開學前，全面完成校園環境清潔消毒與及防疫物資整備工作。（教育局提供）

衛生局表示，腸病毒引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，常見初期症狀包括39℃以上高燒超過3天，手、腳及口腔黏膜出現針頭大小紅點的疹子或水泡（又稱手足口病），病情變化時易有嗜睡、意識改變、活動力不佳、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，若未及時治療，易引發腦幹腦炎、心臟衰竭、肺水腫與肺出血等重症。

若發現家中幼童出現上述症狀，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院就醫。

另為進一步保障弱勢家庭幼童的健康，衛生局自今年1月1日起至12月31日止，擴大腸病毒71型疫苗接種補助計畫年齡層，針對設籍本市出生滿2個月至未滿6歲（含）且具有低收或中低收入戶資格家庭之嬰幼兒，只要攜帶桃園市腸病毒71型疫苗補助申請表、嬰幼兒兒童健康手冊、健保卡及低（中低）收入戶證明影本，至桃園市腸病毒疫苗合約醫療院所接種，每名嬰幼兒最多可獲得3劑疫苗補助。

各級學校11日開學，桃市府教育局要求學校於開學前，全面完成校園環境清潔消毒與及防疫物資整備工作。（教育局提供）

各級學校11日開學，桃市府教育局要求學校於開學前，全面完成校園環境清潔消毒與及防疫物資整備工作。（教育局提供）

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