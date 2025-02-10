健康網》水煮餐美味升級！ 營養師教做3款百搭醬料

營養師分享3個可以為水煮餐增添美味的醬料，如鹹冬瓜鳳梨醬、香蒜沙茶醬、蒜蓉醬等；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕有些人減肥瘦身時，經常吃清淡的水煮餐，是不是覺得無聊、不好吃呢？對此，營養師李婉萍在臉書專頁「李婉萍營養師」發影片分享3款百搭醬料，香蒜沙茶醬、蒜蓉醬、鹹冬瓜鳳梨醬，並一一示範做法，讓水煮餐美味再升級。

水煮餐醬料DIY

●香蒜沙茶醬：蒜頭2勺、沙茶醬1匙、胡椒粉1匙、米酒2匙，攪拌後，與雞胸肉絕配！

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●蒜蓉醬：蒜頭3勺、蠔油3匙、糖1匙、米酒1匙、水100c.c.、話梅1顆，小火煮滾即為完成。淋在高麗菜上，享「瘦」又好吃！

●鹹冬瓜鳳梨醬：鳳梨醬適量、鹹冬瓜醬適量、糖1匙、米酒2匙，小火煮滾，就完成了。搭配鯛魚片，低脂高蛋白，營養滿分！

國健署表示，雖然坊間流傳在減重過程中，必須少吃油脂，因為油脂提供的熱量較蛋白質及碳水化合物高，因此為了有效降低熱量攝取，所以才有減重時，盡量以水煮的方式處理食材，降低油脂攝取的說法。

國健署提醒，其實油脂扮演許多重要角色，如生成荷爾蒙、保護皮膚、提供脂溶性維生素A、D、E、K及免疫調節等，若長期只攝取水煮食物，會導致油脂攝取不足，使人體機能失調。因此建議民眾在減重過程中，仍需攝取足夠的油脂，維持人體正常機能，但須掌握少油原則，盡量避免高油的地雷食物（油炸物、酥皮點心、西點、鮮奶油等），並保持運動習慣，才能健康的瘦。

國健署建議，減重過程中仍要攝取足夠的油脂以維持人體正常機能，並保持良好運動習慣，這樣才能健康瘦；圖為情境照。（圖取自freepik）

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