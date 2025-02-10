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工程師打鼾睡不好 微創手術改善呼吸中止症
〔記者黃美珠／新竹報導〕1名從小飽受鼻塞之苦的竹科工程師，年過40歲以後因代謝變差、體重增加，晚上出現打鼾影響睡眠品質，也讓枕邊人夜不能眠，經檢查確認是重度的睡眠呼吸中止症者，最近接受部分自費的微創鼻部手術，症狀才獲得明顯改善。
中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科醫師陳俊志說，這名患者從小就有鼻塞的問題，長期使用鼻噴劑和口服藥物，卻只能暫時緩解症狀，無法真正治癒。最近經由鼻內視鏡檢查，發現病患鼻中隔彎曲，且下鼻甲嚴重肥厚，鼻腔空間又狹窄，搭配睡眠檢查後確認患者有重度的睡眠呼吸中止，且因睡眠長期處於缺氧狀態，怎麼睡也睡不飽，以致工作精神不濟且情緒易怒。
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陳俊志說，呼吸中止症好發於40歲以上，因年過40歲開始代謝變差，肥胖比例逐漸增高，如果有鼻塞症狀，呼吸道塞住，會是睡眠中止症好發族群。尤其長期不治療，除了鼾聲嚴重影響枕邊人，鼻塞長期處在低血氧下，久而久之高血壓、心血管疾病風險可能會增高。而微創鼻部手術可以修正鼻中隔的彎曲，減少鼻甲肥厚以改善鼻塞。
前述患者經此術後鼻塞幾乎已經消失，不需再每天依賴鼻噴劑，術後復原快，再搭配運動和減重，睡眠呼吸中止的症狀也獲得明顯的改善。
陳俊志也說，微創鼻部手術不會影響鼻部結構，鼻樑塌陷、空鼻症等後遺症的發生率極低。短短約30分鐘的手術，隔天即可出院，大概3到5天即可恢復正常生活。
只是術後不要提重物，不要激烈運動，目前有可吸收性的敷料，術後3天建議在家休養，基本上不太會有流血狀況，3天後回門診，清除鼻腔內的敷料，患者就可恢復正常呼吸、如常工作。迄今陳俊志已成功完成至少1000例的微創鼻部手術。
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