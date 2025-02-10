工程師打鼾睡不好 微創手術改善呼吸中止症

中醫大新竹附醫耳鼻豪科醫師陳俊志檢查1名重度睡眠呼吸中止症患者的鼻腔，發現他有右鼻甲增生肥厚等問題。（中醫大新竹附醫提供）

〔記者黃美珠／新竹報導〕1名從小飽受鼻塞之苦的竹科工程師，年過40歲以後因代謝變差、體重增加，晚上出現打鼾影響睡眠品質，也讓枕邊人夜不能眠，經檢查確認是重度的睡眠呼吸中止症者，最近接受部分自費的微創鼻部手術，症狀才獲得明顯改善。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科醫師陳俊志說，這名患者從小就有鼻塞的問題，長期使用鼻噴劑和口服藥物，卻只能暫時緩解症狀，無法真正治癒。最近經由鼻內視鏡檢查，發現病患鼻中隔彎曲，且下鼻甲嚴重肥厚，鼻腔空間又狹窄，搭配睡眠檢查後確認患者有重度的睡眠呼吸中止，且因睡眠長期處於缺氧狀態，怎麼睡也睡不飽，以致工作精神不濟且情緒易怒。

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該名男子患有重度睡眠呼吸中止症，檢查發現其左鼻中膈彎曲等，造成鼻腔狹窄。（中醫大新竹附醫提供）

陳俊志說，呼吸中止症好發於40歲以上，因年過40歲開始代謝變差，肥胖比例逐漸增高，如果有鼻塞症狀，呼吸道塞住，會是睡眠中止症好發族群。尤其長期不治療，除了鼾聲嚴重影響枕邊人，鼻塞長期處在低血氧下，久而久之高血壓、心血管疾病風險可能會增高。而微創鼻部手術可以修正鼻中隔的彎曲，減少鼻甲肥厚以改善鼻塞。

前述患者經此術後鼻塞幾乎已經消失，不需再每天依賴鼻噴劑，術後復原快，再搭配運動和減重，睡眠呼吸中止的症狀也獲得明顯的改善。

陳俊志也說，微創鼻部手術不會影響鼻部結構，鼻樑塌陷、空鼻症等後遺症的發生率極低。短短約30分鐘的手術，隔天即可出院，大概3到5天即可恢復正常生活。

只是術後不要提重物，不要激烈運動，目前有可吸收性的敷料，術後3天建議在家休養，基本上不太會有流血狀況，3天後回門診，清除鼻腔內的敷料，患者就可恢復正常呼吸、如常工作。迄今陳俊志已成功完成至少1000例的微創鼻部手術。

中國醫藥大學新竹附設醫院耳鼻喉科醫師陳俊志最近成功以微創鼻部手術，協助改善1名重度睡眠呼吸中止症患者之苦。（記者黃美珠攝）

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