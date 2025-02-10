退化性關節炎年輕化 3招自救避免關節卡卡

藥師邱婷（右）建議，不想年輕就出現退化性關節炎，應趁早從體重控制、運動、吃對的食物。（記者許麗娟攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕退化性關節炎一般在60歲以後開始出現，但是近來有年輕化的趨勢，1名40歲婦女早上起床時，關節總覺得卡卡的，走路時，偶爾還會聽到關節發出聲音，經診斷為退化性關節炎，建議應趁早從體重控制、運動、吃富含膠質食物等3招，可避免退化性關節炎年輕化及預防惡化。

活力得中山脊椎外科醫院藥師邱婷表示，這名婦人體型豐滿、體重過重，平常又沒有運動習慣，造成膝關節長時間負重，運動不足也會導致肌肉萎縮，在少了肌肉扶持狀態下，也會造成硬骨的負擔。

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此外，婦人雖然沒有確診糖尿病，亦可能也有胰島素阻抗問題，邱婷表示，體內胰島素升高除了會降低軟骨細胞的糖分代謝和粒線體功能，使修復能力下降，也會增加發炎因子，加快破壞軟骨細胞速度，最終引發退化性關節炎，並增加疼痛的敏感度。

邱婷建議婦人3招自救，首先是控制體重，可選擇「168斷食」，幫助脂肪燃燒，提升營養素吸收，降低胰島素阻抗，促進細胞修復，改善骨關節狀況。

其次是運動，從事肌力訓練，且選擇對關節衝擊較低的運動方式，如游泳、健走、踩腳踏車及瑜伽等有氧運動，增加肌肉對葡萄糖的攝取，降低胰島素阻抗。

同時選擇吃有益的食物，富含膠質、軟骨素的食物，有利於關節軟骨修復，例如豬耳、蹄筋、雞爪、豬尾巴、牛尾、貝類等，若擔心攝取過多的脂肪，可改吃植物性的黑木耳、白木耳、海帶、秋葵、山藥，Omega-3脂肪酸食物有助於減緩發炎，食物中最佳來源是深海魚如鮭魚、鮪魚、鰹魚等。

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