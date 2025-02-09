爆冷！心血管凍未條 彰化衛生局教4招暖心

冷氣團來襲，使用電暖器提升室內溫度，是冬季保暖的好幫手，但使用時要注意通風及安全。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕寒風刺骨，根據中央氣象署最新天氣預報資料，彰化地區氣溫將持續偏低，尤其夜間溫度降至10°C以下，寒冷程度不容忽視。彰化縣衛生局呼籲民眾，特別留意保暖，尤其是長者及心血管疾病患者，更需提早防範，避免因寒冷引發心血管疾病急性發作。

白天低溫已讓體感溫度低於10度以下，冷到讓人受不了！天冷影響心血管運作，血壓飆升，讓身體適應不良，彰化縣衛生局提供4招暖心守則，幫助民眾保暖防病。

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第1招—調整外出時間：早晚溫差大，外出時間宜調整至氣溫稍暖時段。

第2招—穿著保暖舒適：帽子、襪子及手套不可少，保持身體溫暖最重要。

第3招—隨身攜帶溫水瓶：多喝溫水，補充身體所需水分，避免脫水。

第4招—注意身體訊號：最後1招也是最關鍵的1招！若感到不適，應盡速就醫，避免延誤病情。

天冷時，泡杯熱水或熱飲，不僅能暖手暖心，更能驅散寒意，成為寒冬中的小確幸！（記者張聰秋攝）

彰化縣衛生局特別強調，定期測量血壓是預防心血管疾病的重要一環，民眾可參考「722」居家血壓測量法，1年至少進行1次測量也就是連續7天量血壓，早晚各測2次，並計算平均值，透過數據掌握血壓變化，能及早發現異常，避免潛在危機。

衛生局提醒大家，冷天氣來襲，不僅要為自己，也要為家人特別是長者多加留意，做好保暖與健康管理，一起攜手平安健康過寒冬。

天氣冷爆了，體感溫度低於10度，冷到讓人抖不停；彰化縣衛生局提供4招暖心守則，幫助民眾保暖防病。（縣府提供）

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