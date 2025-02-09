健康網》染諾羅喝電解水 營養師：選含1成份修復腸黏膜

營養師指出，中鏢諾羅病毒可以喝電解水防止疲軟脫水，並建議挑選添加麩醯胺酸品項，有助修復腸道受損黏膜、維持免疫力；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕春節期間不少民眾染急性腸胃炎就醫急診，經醫師診斷後發現多為諾羅病毒感染引起。營養師劉于慈強調，預防諾羅最重要的關鍵在多洗手。若已經感染病毒，則可以喝電解水防止疲軟脫水，並建議挑選添加麩醯胺酸品項，有助修復腸道受損黏膜，也能維持免疫力。

諾羅再起 大多數人難免疫

劉于慈於臉書粉專「營養師魚池不養魚-于慈營養師」發文指出，最近流感疫情沸沸揚揚，但別忘了還有諾羅病毒。她指出，尤其今年諾羅病毒的流行病株轉為GII.17型，上一次流行這個病株已經是大約10年前，大家對於這個病株的免疫力早就消失光光，再加上過年期間各種返鄉、交流、聚餐，造成今年諾羅腹瀉就診人數創5年來新高。

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劉于慈強調，要預防諾羅最重要的就是勤洗手，而且是要用肥皂洗手。如果真的不小心中鏢，可以買電解水補充電解質，避免疲軟脫水，記得要選購有添加「麩醯胺酸」成份者，有助修復腸道受損黏膜，維持腸道黏膜的完整性，壞菌才不會透過受損的黏膜跑到身體其他地方，對免疫力的維持也有好的幫助。

營養師強調，要預防諾羅最重要的就是勤洗手，而且是要用肥皂洗手。（圖取自photoAC）

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