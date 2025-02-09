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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

彰化縣癌篩送禮券！ 最多可領600元

2025/02/09 17:36

預防醫學當道，早發現、早治療，彰化縣衛生局多年來透過健檢活動守護民眾健康。（資料照，記者張聰秋攝）

預防醫學當道，早發現、早治療，彰化縣衛生局多年來透過健檢活動守護民眾健康。（資料照，記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕為鼓勵民眾參與癌症篩檢，彰化縣自2022年推出「癌篩送禮券」活動，檢查項目包含口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌及B、C型肝炎等六項，每完成一項篩檢，可領100元禮券，最多可領600元。彰化縣衛生局提醒，定期篩檢是預防癌症的關鍵，早發現、早治療，才能守護健康。

活動至今成效顯著，參與人次逐年增加，去年更突破30萬人次，特別是在2024年推出「孫子兵法大進擊」活動，透過全縣國中小學生發送9萬封「給家長的一封信」，將癌症篩檢的重要性傳遞到家庭中，家長完成篩檢後，還能以獎勵禮券回饋學童，帶動參與熱潮。數據顯示，去年7月至9月，有超過5113人次參加篩檢，相較往年大幅提升，成功提高家長的健康意識。

衛生局表示，今年活動進一步配合衛福部新規定，篩檢對象與項目全面擴大，大腸癌篩檢從原本50-74歲，下修至45-74歲，40-44歲有家族史者亦納入。子宮頸癌篩檢下修至25歲以上女性，並新增35歲、45歲及65歲女性的HPV檢測服務。乳癌篩檢擴大至40-74歲女性。肺癌篩檢重度吸菸者標準從每年30包放寬至20包，並針對有肺癌家族史者，各下修篩檢年齡5歲。口腔癌篩檢年齡不變，30歲以上有嚼檳榔（含已戒）或吸菸者。

符合資格的縣民，每完成一項篩檢即可領取100元禮券，最多可領600元。活動將持續至今年11月30日，民眾可前往縣內配合醫療院所或27所衛生所完成篩檢並領取禮券。

彰化縣今年做癌篩送禮券活動，篩檢對象擴大，年齡下修。（圖縣府提供）

彰化縣今年做癌篩送禮券活動，篩檢對象擴大，年齡下修。（圖縣府提供）

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