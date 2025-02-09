大S驟逝》為何造成「 集體創傷」？ 身心科醫師揭關鍵

「大S」驟逝，讓許多即使不是粉絲的民眾也難過不已。（翻攝自臉書）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕藝人「大S」徐熙媛赴日旅遊不幸因流感併發肺炎驟逝，不僅娛樂界、粉絲震驚悲傷，也讓許多即使不是粉絲的民眾也難過不已，為何我們對其實雙方不認識的「名人逝世」會感到這麼難過呢？身心科醫師楊仲豪解答原因，關鍵在「擬社會人際互動」。

擬社會人際互動 影響受眾

身心科醫師楊仲豪在臉書專頁「楊仲豪 身心科醫師」發文指出，有個名詞叫做Parasocial interaction（翻譯成擬社會人際互動），是指媒體上的公眾人物單向的向受眾傳播，即使沒有真正或是很少的互動，久了之後受眾依然產生了如同朋友一般的親切感和信任感。

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楊仲豪進一步解釋，在現今社交軟體和自媒體風行的狀況下，公眾人物私下的一面更容易被看到，這種擬社會人際互動就更明顯，導致公眾人物無論是好的或是壞的消息，就更容易影響受眾，特別是對兒童青少年這類族群。

楊仲豪指出，在現今社交軟體和自媒體風行的狀況下，公眾人物私下的一面更容易被看到，擬社會人際互動更明顯，就更容易影響受眾。（翻攝自臉書）

受眾對名人逝世後心理狀態

楊仲豪表示，因為擬社會人際互動的關係，名人過世對受眾來說，幾乎是經歷了像是現實生活認識的朋友死亡一樣的創傷，這當然要看你對這位名人的熟悉程度而定，跟朋友的親疏是一樣的意思。

另外有種說法是，我們哀悼的不只是逝世的名人，更是我們自己的青春和回憶。若是名人英年早逝，突然沒有準備的過世，或是長期跟隨的粉絲會加大這種創傷和不捨。而會有的情緒包括：不願意接受（否認）、困惑、難過、失望、生氣。因為這次的事件是流感併發症引起，可能會引起對流感，甚至日本旅遊的恐慌情緒。

面對名人逝世 民眾該怎麼辦？

楊仲豪說，就像是現實生活中的朋友過世，受眾或粉絲們的彼此支持非常重要，可以是紀念活動、整理致敬影片、寫信、重播過去的作品影片，都能讓我們再次懷念，試著跟對方說聲再見。

嚴重點的人會把情況投射在自己身上，覺得生命易逝而感到過度悲傷，導致憂鬱和其他相關的症狀發生（失眠、身體不舒服等），如此就會建議求助專業的身心科醫師或是心理諮商師處理傷痛。

楊仲豪呼籲，面對名人逝世，體會到生命的脆弱而加倍珍惜現有的一切，或是持續爭取自己想要的夢想，把生命最大化，或許是更好的哀悼方式。（翻攝自IG）

名人乘載了我們部分生命

楊仲豪也呼籲，我們喜愛他們，會有共情的難過非常可以理解，在哀悼的同時，也需要提醒自己，自己眼前的生活更加重要，體會到生命的脆弱而加倍珍惜現有的一切，或是持續爭取自己想要的夢想，把生命最大化，或許是比僅僅悲傷更好的哀悼方式。

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