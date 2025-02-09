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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》超慢跑低強度不等於零風險！ 醫：小心4潛在傷害

2025/02/09 19:44

醫師提及，雖然超慢跑看似輕鬆，但若姿勢不正確，也可能引發運動傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提及，雖然超慢跑看似輕鬆，但若姿勢不正確，也可能引發運動傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕超慢跑風靡全球，簡單易入門，適合全家大小一起練。不過，桃園聯新運醫中心醫師吳易澄表示，雖然超慢跑看似輕鬆，但若姿勢不正確，也可能引發運動傷害，像是髖部與膝蓋疼痛、足底筋膜炎、小腿肌肉拉傷或下背部疼痛，提醒運動前應伸展，並注意姿勢的正確性，遠離運動傷害。

吳易澄於臉書粉專「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文指出，超慢跑以每公里7-9分鐘的速度、心率在較低範圍，達到中低強度的有氧效果，特別適合想提升心肺功能的人。雖然超慢跑看似輕鬆，但若姿勢不正確，也可能引發運動傷害：

●潛在傷害1—髖部與膝蓋疼痛：腿部動作幅度小，部分肌肉負擔過重，可能引發髕骨肌腱炎或髖關節不適。記得跑步時膝蓋微彎、不打直，大腿不要抬太高，減少對膝關節的負擔，同時也應加入深蹲、側抬腿的日常訓練，鍛鍊臀部和下肢肌肉。

醫師表示，長時間慢跑可能增加腳底過度的壓力，出現足跟疼痛問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師表示，長時間慢跑可能增加腳底過度的壓力，出現足跟疼痛問題；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

●潛在傷害2—足底筋膜炎：長時間慢跑可能增加腳底過度的壓力，出現足跟疼痛，因此建議在具彈性的瑜伽墊上練習或穿著支撐性良好的跑鞋，減輕足底壓力。

●潛在傷害3—小腿肌肉拉傷：維持低速時間過長，小腿肌肉容易僵硬痠痛，因此運動前要充分暖身，運動後靜態拉伸，並補充水分，維持肌肉彈性。

●潛在傷害4—下背部疼痛：核心肌群若不夠強，跑姿不穩定，可能讓下背部承受過大壓力，因此平時應加強核心訓練，如平板支撐，維持正確跑姿，提高軀幹穩定性。

吳易澄提醒，超慢跑雖然是1種相對安全的運動，但運動前的伸展動作非常重要，並要注意姿勢的正確性，才能避免隱藏的運動傷害，減少受傷風險。

醫師提醒，超慢跑雖然是1種相對安全的運動，但運動前的伸展動作非常重要，並要注意姿勢的正確性，才能避免隱藏的運動傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師提醒，超慢跑雖然是1種相對安全的運動，但運動前的伸展動作非常重要，並要注意姿勢的正確性，才能避免隱藏的運動傷害；圖為情境照。（圖取自freepik）

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