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健康 > 抗老養生 > 運動復健

移工看護易下背痛 骨科醫：引聘時脊椎檢驗應納入

2025/02/09 14:38

台南骨科醫師陳建宏（前者）累積近500場「醫療巡迴列車」全台講座，提醒大家如何延緩失能和預防老化。（陳建宏診所提供）

台南骨科醫師陳建宏（前者）累積近500場「醫療巡迴列車」全台講座，提醒大家如何延緩失能和預防老化。（陳建宏診所提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕正當社會各界為80歲以上長輩，是否免「巴氏量表」聘外籍看護的議題，意見不一時，另1項隱憂悄然而至，看護移工腰椎病變問題在臨床上顯露無遺，甚至影響照護工作。骨科醫師陳建宏指，移工照顧長輩須彎腰負重，造成四肢多處與下背痛比例高，形成「照顧者」反倒變成「被照顧者」的尷尬現象。

陳建宏表示，面對這項隱患，有關單位、雇主引進聘用移工時，有必要先評估移工脊椎的健康狀況，甚至應考慮將評估結果，正式列入引進條件之一。

60多歲的石姐與其80多歲老母親，是陳建宏骨科診所門診老病號，老奶奶就診時，常多由30歲出頭外籍看護Mary推著輪椅與石姐一起進入診間看診；上週卻看到石姐吃力的推著Mary到診所就診。

Mary告訴醫師，近日因照顧80多歲奶奶，她腳麻木的厲害，幾乎無法走路及日常照顧奶奶工作，才被雇主石姐「推」來就診。醫師為她做理學檢查暨X光評估，確診為腰薦椎神經根的壓迫，進一步詢問得知Mary到台灣之前，因長期姿勢不正確，有舊疾椎弓骨折造成後續脊椎滑脫，是造成此次傷病主因。

陳建宏說明，對腰薦椎神經根病變，臨床會先保守治療開始，適時疼痛藥物控制、搭配復健治療，同時教患者如何使用正確姿勢負重、工作，配上簡易居家訓練，減少不必要的低頭或駝背；下班滑手機時更要注意姿勢，必要時並穿護腰。當保守治療效果不彰時，會建議轉診脊椎外科進一步評估。

由於不少外籍看護在自己家鄉時，長期處在姿勢不正確，本身頸椎、腰椎已有不等程度的病變，一旦進入台灣照顧長輩姿勢不正確或因負重工作，造成下背痛，影響工作至鉅。

像Mary病例在診間並不罕見，臨床常看到雇主帶移工前去就診，每當看到雇主以陪病角色來到診間，醫師都會認真地提醒移工，照顧病患時要先把自己照顧好，適當改善工作環境，才不致造成旁人困擾。遺憾的是經過衛教之後，病患仍是一副「言者諄諄，聽者藐藐」心態，改變十分有限，畢竟移工看護多只想要吃藥打針，快速解決問題，結果卻適得其反。

陳建宏提醒，預防之道從正確姿勢開始，在疼痛控制下好好的運動，方是逆齡樂活、養生長久之法。

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