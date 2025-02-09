健康網》化粧品宣稱消黑眼圈、重建細胞？ 食藥署：觸法！

食藥署提醒，化粧品標示宣傳誇大詞句，恐涉及違反準則規定；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市面上各式化粧品種類越來越多，不過，有些化妝品廣告卻使用誇大宣稱用詞，吸引愛美人士眼球；對此，衛福部食藥署在臉書專頁「TFDA 化粧品安全使用」提醒，化粧品沒有醫療效果，若看到肌膚再生、舒緩眼部浮腫，重建健康活力細胞、植物幹細胞等詞句，就別購買，其涉及違反準則規定可檢舉。

食藥署指出，依據「化粧品標示宣傳廣告涉及虛偽誇大或醫療效能認定準則」規定指出，化粧品若誇大宣稱，如肌膚再生、舒緩眼部浮腫，重建健康活力細胞、植物幹細胞，水平從促進DNA修復、可通過改善組織氧合作用促進細胞代謝，同時有助減淡黑眼圈…促進循環，有效對抗自由基等詞句屬涉及違反準則規定，千萬別購買這些宣稱的化粧品，可就近找衛生局或寫信至食藥署為民服務信箱檢舉。

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衛福部也呼籲消費者，選購化粧品時，應選擇有標示完整之產品，包括：品名、許可證字號（含藥化粧品須登載，一般化粧品則無須登載）、成分、用途、用法、重量或容量、批號或出廠日期、保存方法及保存期限、注意事項、製造廠名稱廠址或進口商名稱地址等事項，並應切實依照說明書之使用方法及注意事項使用，以避免副作用發生。

食藥署指出，化粧品開封後，內容物會與空氣接觸，產品品質會因放置之環境溫度、濕度及使用情況等因素逐漸改變，進而影響產品的品質；示意圖。（圖取自freepik）

化粧品開封影響品質 過期就丟

化粧品過期就別用了！食藥署曾在臉書專頁提醒，化粧品開封後，內容物會與空氣接觸，產品品質會因放置之環境溫度、濕度及使用情況等因素逐漸改變，進而影響產品的品質。因此使用時應仔細觀察產品外觀，是否出現顏色、異味、結塊、異常分層等現象，並儘速在保存期限內使用完畢，如發現產品變質，趕緊丟棄不要再使用，千萬別犯以下2件事：

1.超過保存期限的產品就應該割捨，否則傷肌膚又傷荷包，可就得不償失了。

2.選購化粧品後，應保存外包裝、標籤或說明書，不要丟光光！因為外包裝上會記載使用方法、效期等資訊。

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