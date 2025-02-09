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危險！室內晾衣恐釀黴菌危機 免疫力差易中鏢

2025/02/09 11:57

不只氣喘，黴菌感染後果嚴重，室內晾衣務必注意通風乾燥；圖為情境照。（圖取自freepik）

不只氣喘，黴菌感染後果嚴重，室內晾衣務必注意通風乾燥；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔編譯陳成良／綜合報導〕每當潮濕寒冷時，許多民眾選擇在室內晾曬衣物，但若通風不良，可能埋下健康危機。據科學網站《IFLScience》報導，英國伯明罕大學（University of Birmingham）免疫學副教授德魯蒙德（Rebecca A. Drummond）最新研究指出，室內晾曬潮濕衣物不當，可能導致黴菌大量孳生，不僅威脅一般民眾健康，對免疫力低下者更可能致命。

黴菌在潮濕、溫暖且通風不良的環境中最易滋生，常見品種包括青黴菌（penicillium）和麴菌（aspergillus）。這些黴菌不只在牆壁和天花板形成黑綠斑塊，散發惡臭，更會產生大量孢子，經由呼吸道進入人體。

德魯蒙德表示，健康人體內的巨噬細胞能有效清除少量黴菌孢子，但免疫功能受損者，如氣喘、囊腫性纖維化或慢性阻塞性肺病（COPD）患者，則可能因此引發嚴重併發症。「黴菌孢子不僅會刺激氣道發炎，導致呼吸困難，嚴重時更可能在呼吸道內形成菌絲網，造成氣管阻塞和肺部出血。」

更令人憂心的是，用於治療黴菌感染的唑類（azoles） 藥物正面臨抗藥性威脅。研究發現，此現象不只出現在長期服藥病患身上，更可能源自農業用抗真菌劑的廣泛使用。氣候變遷也可能加劇這個問題，高溫環境助長黴菌產生抗藥性，甚至使原本無害的黴菌種類產生致病能力。

2020年，英國1名2歲男童伊沙克（Awaab Ishak）因住家嚴重潮濕發霉，吸入過量黴菌孢子不幸身亡，促使英國制定「伊沙克法案」（Awaab's Law），要求房東必須及時處理房屋潮濕問題，保障租戶健康。

專家建議，民眾在室內晾曬衣物時應確保空間通風良好，必要時可使用除濕機或購置加熱晾衣架，以降低黴菌孳生風險。特別是免疫功能較弱或有呼吸道疾病的民眾，更應提高警覺。

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