健康網》寒流重症率激增 醫教「超暖穿法」增37％保溫效率

醫師提醒，低溫不只是增加感冒風險，更會觸發一連串生理變化，使得心血管、呼吸道疾病、代謝異常、神經系統問題，甚至使失溫症發生率提高。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，全台凍成冰番薯！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，低溫不只增加感冒風險，更會觸發一連串生理變化，使得心血管、呼吸道疾病、代謝異常、神經系統問題，甚至失溫症發生率提高，建議採取漸層式保暖，內層排汗、中層抓絨、外層防風，較單件厚衣提升37%保溫效率。此外，也應適當飲食、動態熱身、維持環境濕度，並避免上午6-9時外出等，以降低重症風險。

不只心梗 小心5重症疾病上門

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，寒流來襲，氣溫驟降，不僅讓人感到寒冷，更會對身體健康造成嚴重威脅。據世界衛生組織（WHO）統計，寒流期間重症住院率會激增43%，導致加護病房迅速爆滿，這可能就是最近加護病房容易滿床的原因！尤其當氣溫跌破10°C，重症致病機轉遠超一般的著涼感冒，涉及許多複雜病理過程，包括：

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●心血管系統「隱形海嘯」：心肌梗塞發生率激增，氣溫每降1°C，急性心肌梗塞風險上升2.6%；尤其清晨6-10時為最危險時段，低溫使血管收縮度達日間峰值1.8倍。不只如此，低溫也使腦中風機率翻倍，當收縮壓在5°C環境下每小時上升5mmHg，腦出血風險增加37%，血液黏稠度在低溫時提升19%，血栓形成速度加快2.3倍。特別提醒三高、動脈硬化、曾接受心導管手術者屬高風險族群，應特別注意。

●呼吸系統「連鎖風暴」：慢性阻塞性肺病（COPD）惡化，因冷空氣刺激，使支氣管收縮阻力增加47%，急性發作住院率提升3.2倍，肺泡巨噬細胞在10°C以下環境的吞噬功能下降34%；另外，病毒性肺炎致命性攀升，當鼻黏膜溫度降低1.5°C，流感病毒複製速度加快300%。吸菸、氣喘、65歲以上長者屬高危險族群，應注意保暖。

醫師表示，低溫促使糖尿病併發症加重，皮質醇分泌量增加41%，血糖值波動幅度擴大2.7倍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●代謝系統「失控危機」：低溫促使糖尿病併發症加重，皮質醇分泌量增加41%，血糖值波動幅度擴大2.7倍，尤其末梢神經病變患者的足部潰瘍感染率在冬季上升63%；此外，也使甲狀腺機能代償失調，當基礎代謝率每下降5%，TSH激素濃度異常風險增加22%。因此，尤其是糖尿病、甲狀腺疾病、營養不良者，應特別注意。

●神經系統「沉默殺機」：巴金森氏症凍僵現象，低溫使多巴胺轉運蛋白活性降低29%，肢體僵硬時間延長4.7小時，使跌倒骨折風險較溫暖季節高出3.8倍；偏頭痛連鎖反應，顱內血管在5°C環境下異常擴張頻率增加1.6倍，三叉神經痛覺敏感度提升至常溫的2.3倍，建議神經退化性疾病、偏頭痛病史尤注意。

●失溫症「進行性崩潰」：當心核心體溫低於35°C！每降低1°C，心室顫動風險增加33%，腎臟血流減少21%，尤其80歲以上長者的體溫調節效率，僅年輕人的17%。另外，低溫也使隱性失溫誤判風險增加，其中酗酒者因血管異常擴張，失溫進程加速3.2倍；甲狀腺機能低下者，低體溫昏迷的死亡率達42%。

醫師建議，寒流來襲可飲用40°C薑茶，促進末梢循環28%；示意圖。（圖取自freepik）

保暖、熱身飲食不可少 7招不讓寒流傷身

1.漸層式保暖法：內層排汗、中層抓絨、外層防風，較單件厚衣提升37%保溫效率。

2.溫控飲食策略：每日補充5克Omega-3，可降低血液黏稠度19%；飲用40°C薑茶，可促進末梢循環28%。

3.動態熱身原則：起床前先做「被窩踝泵運動」，每小時60次，預防血栓形成。

4.環境濕度監控：維持室內50-60%濕度，減少呼吸道刺激源83%。

5.藥物安全檢查：β受體阻斷劑患者需監測晨間血壓，此時波動幅度可能達30mmHg。

6.時段風險管控：避免在上午6-9時外出，此時為心血管事件發生率高峰時段。

7.一些關鍵警示：當出現「非典型胸痛」，如牙痛、背痛、上腹痛等合併冒冷汗，應在30分鐘內就醫。另外，使用電暖器須保持1公尺以上距離，以預防低溫燙傷。

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