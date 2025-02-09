自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

健康網》寒流重症率激增 醫教「超暖穿法」增37％保溫效率

2025/02/09 13:16

醫師提醒，低溫不只是增加感冒風險，更會觸發一連串生理變化，使得心血管、呼吸道疾病、代謝異常、神經系統問題，甚至使失溫症發生率提高。（資料照）

醫師提醒，低溫不只是增加感冒風險，更會觸發一連串生理變化，使得心血管、呼吸道疾病、代謝異常、神經系統問題，甚至使失溫症發生率提高。（資料照）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕寒流來襲，全台凍成冰番薯！胸腔暨重症醫學科醫師黃軒提醒，低溫不只增加感冒風險，更會觸發一連串生理變化，使得心血管、呼吸道疾病、代謝異常、神經系統問題，甚至失溫症發生率提高，建議採取漸層式保暖，內層排汗、中層抓絨、外層防風，較單件厚衣提升37%保溫效率。此外，也應適當飲食動態熱身維持環境濕度，並避免上午6-9時外出等，以降低重症風險。

不只心梗 小心5重症疾病上門

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，寒流來襲，氣溫驟降，不僅讓人感到寒冷，更會對身體健康造成嚴重威脅。據世界衛生組織（WHO）統計，寒流期間重症住院率會激增43%，導致加護病房迅速爆滿，這可能就是最近加護病房容易滿床的原因！尤其當氣溫跌破10°C，重症致病機轉遠超一般的著涼感冒，涉及許多複雜病理過程，包括：

●心血管系統「隱形海嘯」：心肌梗塞發生率激增，氣溫每降1°C，急性心肌梗塞風險上升2.6%；尤其清晨6-10時為最危險時段，低溫使血管收縮度達日間峰值1.8倍。不只如此，低溫也使腦中風機率翻倍，當收縮壓在5°C環境下每小時上升5mmHg，腦出血風險增加37%，血液黏稠度在低溫時提升19%，血栓形成速度加快2.3倍。特別提醒三高、動脈硬化、曾接受心導管手術者屬高風險族群，應特別注意。

●呼吸系統「連鎖風暴」：慢性阻塞性肺病（COPD）惡化，因冷空氣刺激，使支氣管收縮阻力增加47%，急性發作住院率提升3.2倍，肺泡巨噬細胞在10°C以下環境的吞噬功能下降34%；另外，病毒性肺炎致命性攀升，當鼻黏膜溫度降低1.5°C，流感病毒複製速度加快300%。吸菸、氣喘、65歲以上長者屬高危險族群，應注意保暖。

醫師表示，低溫促使糖尿病併發症加重，皮質醇分泌量增加41%，血糖值波動幅度擴大2.7倍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

醫師表示，低溫促使糖尿病併發症加重，皮質醇分泌量增加41%，血糖值波動幅度擴大2.7倍；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

●代謝系統「失控危機」：低溫促使糖尿病併發症加重，皮質醇分泌量增加41%，血糖值波動幅度擴大2.7倍，尤其末梢神經病變患者的足部潰瘍感染率在冬季上升63%；此外，也使甲狀腺機能代償失調，當基礎代謝率每下降5%，TSH激素濃度異常風險增加22%。因此，尤其是糖尿病、甲狀腺疾病、營養不良者，應特別注意。

●神經系統「沉默殺機」：巴金森氏症凍僵現象，低溫使多巴胺轉運蛋白活性降低29%，肢體僵硬時間延長4.7小時，使跌倒骨折風險較溫暖季節高出3.8倍；偏頭痛連鎖反應，顱內血管在5°C環境下異常擴張頻率增加1.6倍，三叉神經痛覺敏感度提升至常溫的2.3倍，建議神經退化性疾病、偏頭痛病史尤注意。

●失溫症「進行性崩潰」：當心核心體溫低於35°C！每降低1°C，心室顫動風險增加33%，腎臟血流減少21%，尤其80歲以上長者的體溫調節效率，僅年輕人的17%。另外，低溫也使隱性失溫誤判風險增加，其中酗酒者因血管異常擴張，失溫進程加速3.2倍；甲狀腺機能低下者，低體溫昏迷的死亡率達42%。

醫師建議，寒流來襲可飲用40°C薑茶，促進末梢循環28%；示意圖。（圖取自freepik）

醫師建議，寒流來襲可飲用40°C薑茶，促進末梢循環28%；示意圖。（圖取自freepik）

保暖、熱身飲食不可少 7招不讓寒流傷身

1.漸層式保暖法：內層排汗、中層抓絨、外層防風，較單件厚衣提升37%保溫效率。

2.溫控飲食策略：每日補充5克Omega-3，可降低血液黏稠度19%；飲用40°C薑茶，可促進末梢循環28%。

3.動態熱身原則：起床前先做「被窩踝泵運動」，每小時60次，預防血栓形成。

4.環境濕度監控：維持室內50-60%濕度，減少呼吸道刺激源83%。

5.藥物安全檢查：β受體阻斷劑患者需監測晨間血壓，此時波動幅度可能達30mmHg。

6.時段風險管控：避免在上午6-9時外出，此時為心血管事件發生率高峰時段。

7.一些關鍵警示：當出現「非典型胸痛」，如牙痛、背痛、上腹痛等合併冒冷汗，應在30分鐘內就醫。另外，使用電暖器須保持1公尺以上距離，以預防低溫燙傷。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中