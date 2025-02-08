自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》蘆筍會讓精液變臭！營養師：吃「它」香甜四溢

2025/02/08 21:01

高敏敏表示，吃進去食物的氣味分子，會通過腸胃吸收進入血液，然後跑到儲精囊和前列腺。所以吃下肚的每一樣東西，都可能微妙地改變小兄弟的氣息；示意圖。（圖取自shutterstock）

高敏敏表示，吃進去食物的氣味分子，會通過腸胃吸收進入血液，然後跑到儲精囊和前列腺。所以吃下肚的每一樣東西，都可能微妙地改變小兄弟的氣息；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你相信食物會影響精液的味道嗎？營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，什麼食物會讓精液變得清香四溢，答案是鳳梨！吃鳳梨真的會讓小兄弟味道變甜；但咖啡愛好者，及愛吃肉、蘆筍的人要注意了，因為這3樣飲食會讓精液的味道不太好聞。

高敏敏表示，因為吃進去食物的氣味分子，會通過腸胃吸收進入血液，然後跑到儲精囊和前列腺。所以吃下肚的每一樣東西，都可能微妙地改變小兄弟的氣息。她說到，在享受美食前，可以想想這頓飯會不會帶來特殊的味道。

3飲食讓精液難聞

令人驚訝的是，這款大家常喝的飲品竟會改變精液味道。高敏敏說，如果咖啡喝得多，那「小兄弟」可能也會帶上一股異味！愛吃的朋友，如果蛋白質攝入過多，那味道可能會變得更像濃稠的氨水，可能會有點衝鼻；還有蘆筍分解後，會產生一些含硫化合物，讓尿液和精液的味道，變得像腐壞的蛋一樣難聞。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中