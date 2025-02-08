健康網》蘆筍會讓精液變臭！營養師：吃「它」香甜四溢

高敏敏表示，吃進去食物的氣味分子，會通過腸胃吸收進入血液，然後跑到儲精囊和前列腺。所以吃下肚的每一樣東西，都可能微妙地改變小兄弟的氣息；示意圖。（圖取自shutterstock）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你相信食物會影響精液的味道嗎？營養師高敏敏在臉書專頁「高敏敏 營養師」發文分享，什麼食物會讓精液變得清香四溢，答案是鳳梨！吃鳳梨真的會讓小兄弟味道變甜；但咖啡愛好者，及愛吃肉、蘆筍的人要注意了，因為這3樣飲食會讓精液的味道不太好聞。

高敏敏表示，因為吃進去食物的氣味分子，會通過腸胃吸收進入血液，然後跑到儲精囊和前列腺。所以吃下肚的每一樣東西，都可能微妙地改變小兄弟的氣息。她說到，在享受美食前，可以想想這頓飯會不會帶來特殊的味道。

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3飲食讓精液難聞

令人驚訝的是，這款大家常喝的飲品竟會改變精液味道。高敏敏說，如果咖啡喝得多，那「小兄弟」可能也會帶上一股異味！愛吃肉的朋友，如果蛋白質攝入過多，那味道可能會變得更像濃稠的氨水，可能會有點衝鼻；還有蘆筍分解後，會產生一些含硫化合物，讓尿液和精液的味道，變得像腐壞的蛋一樣難聞。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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