健康網》救命醫師被高薪挖角 姜冠宇發聲：台灣醫師很善良

台大醫院院長稱有醫師被高新挖角，直言「須正視健保制度資源錯置問題」。（圖取自PhotoAC）

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70萬月薪挖角醫 台大醫院長「我月薪也沒70萬」批健保資源錯置

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台大醫院院長吳明賢於6日在演說時提到，有4名神經外科醫師被外界以70萬的月薪挖角，直言「院長月薪也沒70萬」，直呼健保資源錯置。對此姜冠宇在臉書提出他的看法：台灣的醫療量能，是用善良撐下去的。

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據報導，吳明賢出版新書，在發表會上談到：2024年台大新竹分院，有4名神經外科醫師被月薪高達70萬元的薪資挖角，「連我當院長都沒月薪70萬！」吳明賢強調，人才流失不僅是教育資源浪費，更將削弱急重症醫療實力，須正視健保制度資源錯置問題。「救死扶傷，才是醫療本質。」

對此在第一線執業的台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇，在臉書「姜冠宇醫師」寫下公開信回應：「我相信，一般而言，台灣醫師比其它國家的醫師還要善良。」

姜冠宇認為，「很少有像台灣醫師一樣，做到當阿公了，可能在人力不足的情況之下，還要自己下來值班半夜親自處理病人。門診住院教學研究全部扛到退休為止。我還有同事，比我大個十歲吧，他已經做到頭很痛了，門診看到一半會發作，休息一個月還是偶爾發生，不知道是不是腦血管動脈瘤。他和他的老婆討論之下就勉強還是上白班，無法參與值班，我們剩下的人來接他夜班的份量。這是在社區醫院的實況。」

姜冠宇直言，「如果台灣年輕醫師仍是這樣選擇，是否善良真的被放棄，還是我們給善良的支持非常薄弱？並且請不要忘記還在崗位上的同仁們，這世界上每個國家醫療都有困境。唯獨台灣的醫療量能是確實用善良撐下去的，當之無愧。」

台大醫院院長吳明賢透露，去年台大新竹分院竟有4名神經外科醫師被月薪高達70萬元的薪資挖角，「連我當院長都沒月薪70萬！」呼籲正視健保制度資源錯置問題。 （記者邱芷柔攝）

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