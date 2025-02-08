自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

健康網》救命醫師被高薪挖角 姜冠宇發聲：台灣醫師很善良

2025/02/08 15:18

台大醫院院長稱有醫師被高新挖角，直言「須正視健保制度資源錯置問題」。（圖取自PhotoAC）

台大醫院院長稱有醫師被高新挖角，直言「須正視健保制度資源錯置問題」。（圖取自PhotoAC）

相關新聞請見

70萬月薪挖角醫 台大醫院長「我月薪也沒70萬」批健保資源錯置

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台大醫院院長吳明賢於6日在演說時提到，有4名神經外科醫師被外界以70萬的月薪挖角，直言「院長月薪也沒70萬」，直呼健保資源錯置。對此姜冠宇在臉書提出他的看法：台灣的醫療量能，是用善良撐下去的。

據報導，吳明賢出版新書，在發表會上談到：2024年台大新竹分院，有4名神經外科醫師被月薪高達70萬元的薪資挖角，「連我當院長都沒月薪70萬！」吳明賢強調，人才流失不僅是教育資源浪費，更將削弱急重症醫療實力，須正視健保制度資源錯置問題。「救死扶傷，才是醫療本質。」

對此在第一線執業的台北市立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇，在臉書「姜冠宇醫師」寫下公開信回應：「我相信，一般而言，台灣醫師比其它國家的醫師還要善良。」

姜冠宇認為，「很少有像台灣醫師一樣，做到當阿公了，可能在人力不足的情況之下，還要自己下來值班半夜親自處理病人。門診住院教學研究全部扛到退休為止。我還有同事，比我大個十歲吧，他已經做到頭很痛了，門診看到一半會發作，休息一個月還是偶爾發生，不知道是不是腦血管動脈瘤。他和他的老婆討論之下就勉強還是上白班，無法參與值班，我們剩下的人來接他夜班的份量。這是在社區醫院的實況。」

姜冠宇直言，「如果台灣年輕醫師仍是這樣選擇，是否善良真的被放棄，還是我們給善良的支持非常薄弱？並且請不要忘記還在崗位上的同仁們，這世界上每個國家醫療都有困境。唯獨台灣的醫療量能是確實用善良撐下去的，當之無愧。」

台大醫院院長吳明賢透露，去年台大新竹分院竟有4名神經外科醫師被月薪高達70萬元的薪資挖角，「連我當院長都沒月薪70萬！」呼籲正視健保制度資源錯置問題。 （記者邱芷柔攝）

台大醫院院長吳明賢透露，去年台大新竹分院竟有4名神經外科醫師被月薪高達70萬元的薪資挖角，「連我當院長都沒月薪70萬！」呼籲正視健保制度資源錯置問題。 （記者邱芷柔攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中