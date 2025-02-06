70萬月薪挖角醫 台大醫院長「我月薪也沒70萬」批健保資源錯置

台大醫院院長吳明賢透露，去年台大新竹分院竟有4名神經外科醫師被月薪高達70萬元的薪資挖角，「連我當院長都沒月薪70萬！」呼籲正視健保制度資源錯置問題。 （記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台大醫院院長吳明賢出版新書《行俠仗醫，以醫弘道：吳明賢的與善同行之路》，今（6日）在新書發表會上透露，去年台大新竹分院竟有4名神經外科醫師被月薪高達70萬元的薪資挖角，「連我當院長都沒月薪70萬！」吳明賢半開玩笑卻也難掩憂心，這些離職醫師多未繼續從事神經外科工作，這樣的人才流失不只是教育資源的浪費，更削弱急重症醫療的實力，必須正視健保制度資源錯置問題。

吳明賢直言，現行健保給付機制對急、重、罕等高風險醫療領域的支持不足，反而讓輕鬆或自費項目成為醫師選擇的重點，這樣的現象恐影響醫療品質，並導致年輕醫師流失。

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吳明賢指出，台灣的醫學教育和醫師養成制度曾是世界典範，醫界對社會的貢獻巨大，許多醫師行醫之餘仍利用週末積極進修、參加研討會，儘管醫界保有良好傳統，但健保實施30年來，逐漸改變醫療生態，讓他最擔憂的是，醫療資源未能合理分配到真正需要的領域。

「當年輕醫師抵擋不住外界誘惑，選擇離開本業，這對醫療體系是很大的損失。」吳明賢舉例，新竹分院去（2024）年就有4名神經外科醫師離職，探究原因，原來是被月薪70萬元的高薪挖角，但也難怪年輕醫師會跑掉，「我當院長薪水都沒有70萬了！」

吳明賢說，這些醫師離職後多數並未繼續從事神經外科，這非常可惜，也讓人擔憂，花了那麼多心血養成一個可以開刀的醫師，但最後竟然不是去做救人的工作，投入的教育資源也形成浪費。

吳明賢表示，現行制度讓醫師必須在堅守「醫德」與「獲得」合理報酬間作出艱難選擇，他強調，不應該讓醫師為了善良而犧牲自身權益，「做有價值的事情，應該給予價格肯定！」現行環境只會讓年輕醫師「用腳投票」，轉而投身醫美等輕鬆但報酬更高的領域，這與醫療本質背道而馳。

吳明賢也說，有傷口、有問題不能蓋住，如果連台大醫院院長都不敢提出問題，醫界又有誰能發聲？他希望能藉此呼籲社會重視醫療環境的變化，讓年輕醫師能夠回歸醫療本業，醫美領域當然也需要專業人才，但救死扶傷才是醫療的真正本質。

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