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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

天冷尿床不只是季節問題！ 醫：7歲後還尿床應立即就醫

2025/02/08 12:00

天冷尿床不只是季節問題，醫師提醒，7歲後還尿床應立即就醫。（圖取自shutterstock）

天冷尿床不只是季節問題，醫師提醒，7歲後還尿床應立即就醫。（圖取自shutterstock）

〔記者邱芷柔／台北報導〕隨著寒流來襲，氣溫驟降，人體排汗減少，膀胱的排尿量自然增加，加上冬季睡眠較深，孩子對膀胱的控制力下降，許多家長發現孩子夜間尿床的情況變得更頻繁。專家提醒，雖然尿床在兒童中常見，但仍不能忽視潛在的健康風險，尤其是7歲以後若仍有尿床現象，或伴隨其他異常症狀，應儘早就醫檢查，排除可能的健康問題。

開業小兒科醫師麥建方指出，大多數孩子在學齡前就能控制夜間排尿，如果在7歲之後仍持續尿床，問題可能不僅僅與季節變化有關，建議家長積極介入，因為上小學後，尿床不僅可能影響孩子的社交生活，還可能打擊自信心。

「大腦發育未成熟、抗利尿激素不足、泌尿道感染或結構異常」都是尿床的潛在原因。麥建方說，部分孩子的神經系統發育較慢，大腦發育未成熟，無法有效控制夜間排尿，此外也可能是夜間抗利尿激素分泌不足，導致無法減少尿液生成，或是反覆感染、泌尿系統結構問題，都可能導致尿床。

麥建方建議，可從睡前減少飲水、避免刺激性飲料、觀察白天排尿情形，來觀察孩子的尿床狀況，避免讓孩子睡前喝太多水或食用高含水量食物，如牛奶、稀飯等，同時限制孩子攝取含咖啡因的飲品，如紅茶、綠茶或可樂，這些飲料可能刺激膀胱，增加尿意，若孩子白天也頻繁上廁所，或每次尿量很少，應進一步檢查是否有泌尿系統問題。

麥建方強調，若孩子7歲後仍有尿床情況，就建議家長儘早帶孩子就醫，排除可能的健康問題。尤其孩子「糖尿病酮酸中毒（DKA）」會有頻尿、口渴、體重減輕及莫名腹痛等症狀，當孩子出現排尿時疼痛或尿液顏色異常、睡覺時嚴重打鼾、白天頻繁尿尿或腹痛、突然變得異常口渴或體重減輕等，都應立即尋求專業醫療協助，避免延誤治療。

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