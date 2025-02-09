健康網》喉嚨痛退散！ 營養師推「5飲食」柳橙入列

營養師說，若想讓喉嚨痛快速恢復可吃，柳橙、堅果飲、肝臟、胡蘿蔔、乾香菇等飲食；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕感染呼吸道疾病，多體驗過「吞玻璃」般的喉嚨痛！要吃什麼才能改善呢？好食課營養師建議，喉嚨痛應吃滑順、軟質、液態，及稍冷飲食；若想快速恢復可吃柳橙、堅果飲、肝臟、胡蘿蔔、乾香菇。盡量避免吃辛辣、酸、油炸、乾且易鬆散（但可勾芡配水），或者過燙（放涼後再食用）食物。

營養師在臉書粉專「好食課」與網站發文表示，喉嚨痛容易沒食慾，但此時吃足營養及熱量十分重要，充足的蛋白質有助於恢復體力、修復受損組織，並提升免疫力，讓生病的人能早日康復，但吃錯飲食可能使發炎情形更嚴重！

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喉嚨痛飲食4原則

●滑順食物：有湯汁、勾芡或自帶黏液的食物，如滑蛋、湯麵、秋葵、山藥等。

●軟質食物：果凍、布丁、蒸蛋、香蕉、木瓜等口感較軟的食物，或可將食材切細剁碎，並煮軟一些再做食用。

營養師說，若咳嗽沒太嚴重，冰淇淋、果汁等冷飲冷食，可以刺激強化吞嚥反應，並稍微減緩喉嚨的疼痛感；示意圖。（圖取自freepik）

●液態食物：若真的食不下嚥，可以考慮稀飯、湯或將蔬果、肉品打成果汁及肉泥。

●冷食冷飲：若咳嗽沒太嚴重，冰淇淋、果汁等冷飲冷食，可以刺激強化吞嚥反應，並稍微減緩喉嚨的疼痛感。

緩解症狀5飲食

●柳橙：維生素C幫助抗氧化及發炎，減少身體發炎反應！盡量挑選不酸的柳橙，以免刺激喉嚨使發炎加重。

●堅果飲：鋅可幫助我們提升免疫力，並舒緩喉嚨的不適，想補充鋅，可將堅果打成飲料，避免硬物難以吞嚥。

●肝臟：富含維生素A，可幫助維護黏膜健康，讓發炎受傷處快快好起來。

●胡蘿蔔：胡蘿蔔素具有抗發炎作用，可減少發炎造成的黏膜損傷。

●乾香菇：維生素D可調整免疫，幫身體抵禦外來物，並預防及減少發炎情形。

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