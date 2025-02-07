墾丁國旅醫療網綿密 第一線急重症好安心

墾丁是國旅勝地。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕知名藝人大S在日本因為流感病逝，引發國人對於旅遊地區醫療的關注，國內旅遊勝地墾丁地區，一直被認為是台灣相對醫療不足區域，但當地醫療龍頭衛福部恆春旅遊醫院則強調，到墾丁地區旅遊能有完善的第一線醫療，也是台灣的驕傲。

恆春半島擁有最美山嵐與無敵海景，近年雖觀光低潮，仍有兩百萬以上旅遊人口，出遊安全以外傷與緊急醫療需求最為重要，這次藝人大S的意外，也凸顯旅遊豐富性、拓展視野外、旅遊期間的安全與緊急治療也越發重要，國境之南唯一衛福部所屬的旅遊醫院，也成當地醫療重要指標。

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恆春旅遊醫院院長蔡昌宏指出，目前恆春旅遊醫院積極建置急診重症醫療、新增加護病房重症專責醫師。近期與高醫深化合作、自恆春半島唯一的核磁共振建置、目前也即將落成最新的一二八切電腦斷層、神經內科與神經外科醫師，後續也補足與團隊鏈結以照護急性腦中風病患。

今年第二季前、恆春旅遊醫院更預計完成心導管團隊建置、以縮短急性心肌梗塞病患診治時間，四月也將導入外傷科醫師、另也將逐步補足麻醉科醫師，而這類醫療需求都是與時間賽跑。

蔡昌宏強調，旅遊地區最重要的是「第一線醫療」，因此包括流感重症引發肺炎、重大外傷意外，恆春都有能力做好轉院前的準備，讓患者回到都會的醫學中心做進階的治療，盼帶給民眾更安全的旅遊環境。

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