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5個月減20公斤！ 「內視鏡縮胃減重手術」助女老師瘦身有成

2025/02/07 21:33

黃老師開朗又喜歡美食，體重一度來到88公斤（圖左），為了能夠健康教書，決定透過內視鏡縮胃手術，5個月減去20公斤。（圖右）。（彰基提供）

黃老師開朗又喜歡美食，體重一度來到88公斤（圖左），為了能夠健康教書，決定透過內視鏡縮胃手術，5個月減去20公斤。（圖右）。（彰基提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕今年63歲的黃姓女老師，個性開朗也不忌口，手搖杯、雞排也來者不拒，體重一路攀升到88公斤，讓她不只健康亮紅燈，光是長時間站在黑板前拿粉筆，都覺得雙腳膝蓋發疼，有時從椅子起不了身，還要靠枴杖才行，最後找上醫院，尋求內視鏡縮胃手術，5個月減去20公斤，連學生都說：「老師也瘦太多了！」

黃老師表示，她喜歡教書，但是體重隨著年歲增加，一度最高來到88公斤，她也知道要減重就是要控制飲食與運動，但每每成效不彰，要不然就是減了幾公斤，就會出現碰壁期。由於她上課必須長時間站在黑板前，這讓她的膝蓋負擔太大，就醫直接被告知「一定要減重」，讓她下定決心尋求專業幫助。

黃老師強調，因為她本身就有服用高血壓與甲狀腺藥物，加上為了膝蓋著想，她選擇用內視鏡縮胃手術，可以避免她最怕的沾黏，術後傷口小，又不需要切除胃部組織，透過手術把胃部空間變小，讓她食量較小了，同步透過營養師傳授健康吃的秘訣，短短5月減去20公斤，體重從88公斤減到68公斤，原本穿的衣服、褲子都送人，快樂再買小好幾號的衣服。

吳東龍留師強調，內視鏡縮胃手術不是切除胃部，而是透過內視鏡從胃內縫合，把胃縮小成管狀。（彰基提供）

吳東龍留師強調，內視鏡縮胃手術不是切除胃部，而是透過內視鏡從胃內縫合，把胃縮小成管狀。（彰基提供）

黃老師從原本的「肉肉女」瘦成「健康美」，許多師生都認不出來，她都會強調，這是為了健康瘦下來，隨著體重下降，高血壓、甲狀腺用藥的藥量都減少了，久站也不會膝蓋發疼了。

收治黃老師的彰基國際減重暨形體美容中心主治醫師吳東龍表示，內視鏡縮胃手術透過內視鏡從胃內縫合，將胃縮小成管狀，完全不會影響營養吸收，也不必切除胃部，卻能達到類似袖狀胃切除的效果。不過，減重不能只單靠手術，長期還是要有健康飲食，加上運動的生活習慣，才能維持健康的體重。

吳東龍醫師強調，內視鏡縮胃手術不是切除胃部，而是透過內視鏡從胃內縫合，把胃縮小成管狀。（彰基提供）

吳東龍醫師強調，內視鏡縮胃手術不是切除胃部，而是透過內視鏡從胃內縫合，把胃縮小成管狀。（彰基提供）

黃老師（左2）感謝彰基醫院醫師吳東龍（右2）與醫療團隊，讓她術後可以一路健康瘦下來。（彰基提供）

黃老師（左2）感謝彰基醫院醫師吳東龍（右2）與醫療團隊，讓她術後可以一路健康瘦下來。（彰基提供）

黃老師開朗又喜歡美食，體重一度來到88公斤（圖左），為了能夠健康教書，決定透過內視鏡縮胃手術，5個月減去20公斤。（圖右）。（彰基提供）

黃老師開朗又喜歡美食，體重一度來到88公斤（圖左），為了能夠健康教書，決定透過內視鏡縮胃手術，5個月減去20公斤。（圖右）。（彰基提供）

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