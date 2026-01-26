健康網》不只有少油少鹽 專家曝保護心臟的關鍵習慣

專家表示，每日吃足3蔬2果，富含纖維的蔬果有助改善血脂；圖為情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕健康習慣是維持心臟健康的關鍵，這也是心臟科醫師等專家們提醒病人的重點。雖然全年任何時候都可以改變生活方式，1月特別適合開始，因為這個月份象徵重置與新的開始。

《Today》報導，醫師安德魯·弗里曼（Dr. Andrew Freeman）分享自己認為的「最佳習慣」就是將運動融入日常生活，並採取以植物為主、健康的飲食方式。這位心臟科醫師自己幾乎每週都運動，週末則會和家人一起健行或騎自行車，他的飲食以低脂的植物性食物為主，並重視全食物攝取。

弗里曼建議，目標是不論做什麼都保持活躍，並真正將運動融入日常生活， 「在飲食方面，我們有時都會有『偶爾吃一下沒關係』的心態，認為『我偶爾才吃這個、偶爾才吃那個』，這正是你要避免的。」弗里曼這麼說道。

如何從日常開始呢？弗里曼提及，如果你平時不常運動，現在是個很好的開始時機，每天早晨只需花20-30分鐘就可以，重點是試著把運動養成習慣。在運動方面，這位醫師使用室內健身腳踏車，還包括飛輪課程、阻力訓練課程等。

在飲食方面，美國心臟協會指出，以植物為中心、注重水果、蔬菜、豆類、堅果和全穀類的飲食，有助降低心臟病風險。弗里曼表示，目標是以植物性食物為主的飲食，這不一定要完全素食。

不只如此，營養師林世航（Titan）曾於臉書專頁「好食課」提出飲食建議，吃足3蔬2果，富含纖維的蔬果有助改善血脂、促進腸胃蠕動、預防便秘，每日最好吃足2個拳頭大的水果，以及3個半碗的熟蔬菜。善用植物性蛋白毛豆、豆腐、豆乾等豆製品含較少的飽和脂肪酸，且無膽固醇，可大大減少心血管疾病風險。

