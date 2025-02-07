台北市75萬劑公費流感疫苗預約光 2週空窗期應做好這些事

北市衛生局表示，去年10月流感季起迄今獲配發75萬餘劑公費疫苗，6日已全數預約完畢；施打疫苗示意圖。（資料照）

〔記者甘孟霖／台北報導〕近期正逢流感高峰期，藝人大S赴日因流感併發肺炎過世消息傳出後，引發民眾搶打疫苗熱潮。台北市政府衛生局統計，自去年10月流感季以來共獲中央配發75萬390劑公費疫苗，6日晚間衛生局表示，已全數預約完畢。衛生福利部疾病管制署6日也表示，緊急增購10萬劑流感疫苗，預計最2兩週後到位。醫師也提醒，疫苗雖能增加保護力，但個人減少群聚、戴口罩、勤洗手才是保健秘訣。

衛生局疾病管制科科長張惠美表示，自去年10月流感季開始迄今，台北市共獲中央分配75萬390劑公費疫苗，目前約剩下百餘劑，皆已被各醫療院所預約完畢，使用率達99.9%，目前自費部分各醫療院所還有零星疫苗，由於是各院所自行採購，民眾須直接洽詢院所才能有詳細數字。

請繼續往下閱讀...

她說，目前還無法預估之後到貨的疫苗量能是否足以支應需求，但強調台北市對於防治流感還有其它整備工作，如抗病毒藥物目前相當充裕，市府也不斷透過各種管道提醒民眾相關流感防治；她也提醒，下週就是中小學開學日，民眾務必注意個人衛生，如有流感症狀儘量待在家休息，避免傳播。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，疫苗雖能增加約3至5成保護力，但還是有賴民眾社交自律，避免前往人潮聚集處群聚，並且要戴好口罩、勤洗手保持社交距離，才是最有效的防範措施；他也提醒，近日天氣雖冷，多人於室內仍要注意保持通風，也是防範病毒方法之一。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法