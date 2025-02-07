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最強寒流報到 當心4時間點最易發生心血管意外

2025/02/07 18:20

低溫容易引發心血管疾病，如心肌梗塞、中風等疾病，若有胸悶、胸痛等疑似心肌梗塞的徵兆，應立即就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

低溫容易引發心血管疾病，如心肌梗塞、中風等疾病，若有胸悶、胸痛等疑似心肌梗塞的徵兆，應立即就醫；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

〔記者許麗娟／高雄報導〕入冬以來最強寒流今（7）日南下，入夜後氣溫將明顯下降，由於低溫容易引發心血管疾病，如心肌梗塞、中風等，高雄市衛生局特別叮嚀，4個容易發生心血管意外的高風險時刻要特別留意。

高雄市衛生局指出，低溫會引起血管收縮，導致血液濃稠、血壓上升，增加心肌梗塞及中風發生機率，年長者、三高慢性病及心血管疾病患者都要格外小心，其中又以「淋浴時」、「晨起時」、「外出時」、「更衣時」4個時間點更要留意。

氣溫驟降，4個時間點最易發生心血管危機。（高雄市衛生局提供）

氣溫驟降，4個時間點最易發生心血管危機。（高雄市衛生局提供）

衛生局說明，天寒淋浴時，血管容易因溫差過大而急遽收縮，導致血壓不穩，甚至引發心臟病發作。建議淋浴時注意調節水溫，先從四肢開始沖水，避免直接沖頭部與胸口，並保持浴室溫暖。

早晨則是氣溫最低、血壓波動最大的時刻，剛起床時血液濃稠且血管收縮較明顯，容易使心血管疾病急性發作。建議早晨起床時動作緩慢，先活動四肢，給身體適應時間，再慢慢起身，並注意添衣保暖。

外出時，因從溫暖的室內走到寒冷的室外，劇烈的溫差變化容易讓血管快速收縮，增加心血管壓力。出門時建議多穿幾層衣物，做好保暖措施，尤其是頭頸、四肢等末端部位，可添加帽子、口罩、圍巾及手套做好抗寒保護。

換衣服時，若突然暴露在冷空氣中，可能導致血管急速收縮，增加中風與心肌梗塞風險。建議在溫暖的室內更換衣物，並確保環境溫度適中。

衛生局提醒，寒流期間，長者、慢性病及心血管疾病個案要特別留意氣溫變化，除了加強保暖措施、避免寒冷對身體的衝擊外，外出活動時應減少過度劇烈的活動，並適時補充水分，注意自身狀況。若有胸悶、胸痛、頭暈或手腳麻木等疑似心肌梗塞或中風的徵兆，應立即就醫，避免錯失黃金治療時間。

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