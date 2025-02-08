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健康網》使用保險套「5NG觀念」！ 醫：用錯鬧出人命
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕想要安全性行為，保險套是我們的好夥伴，但要如何正確使用，是有撇步的！長慎醫院泌尿科醫師邵郁鏵分享幾個常見的錯誤使用觀念，像是保險套放在皮夾、戴2層更安全、沒拆封就不用管保存期限、口愛不用戴、拿凡士林或嬰兒油當潤滑液等，他也一一為民眾解惑。
邵郁鏵在臉書專頁「褲子裡的大象不想睡 泌尿外科邵郁鏵醫師」發文分享，在診間看過不少「錯誤使用」保險套的悲劇，有些人甚至直接晉升為人父。因此，他也列出以下5個常見的保險套NG觀念：
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使用保險套 5大NG觀念
NG1：保險套放在皮夾，隨時備戰？
這樣會使保險套經過高溫、擠壓、摩擦，未上場先報銷。建議放在陰涼乾燥的地方。
NG2：戴2層更安全？
戴雙層保險套摩擦力會更大，反而容易破。建議選擇高品質、合適尺寸的保險套才是上策。
NG3：沒拆封就不用管保存期限？
保險套不是長生不老藥，過期就不能用了。它的有效期限約4-5年，過期的還是要直接淘汰。
NG4：口愛不用戴，甚至重複使用？
口腔也會傳染性病，大家使用保險套要記得：1次性行為就要用1個。
NG5：凡士林、嬰兒油當潤滑更舒服？
油性潤滑劑會直接破壞乳膠保險套，建議使用水性或矽膠基潤滑液。
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