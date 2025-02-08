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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》使用保險套「5NG觀念」！ 醫：用錯鬧出人命

2025/02/08 21:24

醫師分享幾個常見的錯誤使用保險套觀念，像是保險套放在皮夾、戴2層更安全、沒拆封就不用管保存期限等；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師分享幾個常見的錯誤使用保險套觀念，像是保險套放在皮夾、戴2層更安全、沒拆封就不用管保存期限等；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想要安全性行為，保險套是我們的好夥伴，但要如何正確使用，是有撇步的！長慎醫院泌尿科醫師邵郁鏵分享幾個常見的錯誤使用觀念，像是保險套放在皮夾、戴2層更安全、沒拆封就不用管保存期限、口愛不用戴、拿凡士林或嬰兒油當潤滑液等，他也一一為民眾解惑。

邵郁鏵在臉書專頁「褲子裡的大象不想睡 泌尿外科邵郁鏵醫師」發文分享，在診間看過不少「錯誤使用」保險套的悲劇，有些人甚至直接晉升為人父。因此，他也列出以下5個常見的保險套NG觀念：

使用保險套 5大NG觀念

NG1：保險套放在皮夾，隨時備戰？

這樣會使保險套經過高溫、擠壓、摩擦，未上場先報銷。建議放在陰涼乾燥的地方。

NG2：戴2層更安全？

戴雙層保險套摩擦力會更大，反而容易破。建議選擇高品質、合適尺寸的保險套才是上策。

NG3：沒拆封就不用管保存期限？

保險套不是長生不老藥，過期就不能用了。它的有效期限約4-5年，過期的還是要直接淘汰。

醫師提醒，保險套的有效期限約4-5年，過期的要直接淘汰；示意圖。（圖取自freepik）

醫師提醒，保險套的有效期限約4-5年，過期的要直接淘汰；示意圖。（圖取自freepik）

NG4：口愛不用戴，甚至重複使用？

口腔也會傳染性病，大家使用保險套要記得：1次性行為就要用1個。

NG5：凡士林、嬰兒油當潤滑更舒服？

油性潤滑劑會直接破壞乳膠保險套，建議使用水性或矽膠基潤滑液。

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