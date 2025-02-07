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健康網》氣溫驟變恐增中風風險！ 醫：掌握FAST法則搶救黃金3小時

2025/02/07 17:46

醫師指出，近期氣溫變化劇烈，忽冷忽熱的天氣容易刺激血管，增加中風風險。（資料照）

醫師指出，近期氣溫變化劇烈，忽冷忽熱的天氣容易刺激血管，增加中風風險。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近期氣溫變化劇烈，忽冷忽熱的天氣容易刺激血管，增加中風風險。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢指出，中風後的黃金3小時至關重要，判斷是否中風應遵循「FAST」法則。其中包含微笑時臉部不對稱、雙手舉起時一側無力、說話含糊不清、撥打119，一旦懷疑中風千萬別拖延，若及時就醫治療，可大幅降低腦部永久損害的風險。

FAST法則 快速辨識中風

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」上發文分享，辨識中風可記住「FAST」法則，及早發現症狀。

●F（Face，臉部）：臉部是否不對稱或下垂，特別是微笑時一側無法抬起。

●A（Arms，手臂）：請患者舉起雙手，觀察是否有一側無力下垂。

●S（Speech，言語）：請患者重複一句簡單的話，是否說話含糊或詞不達意。

●T（Time，時間）：若發現上述症狀，應立即撥打119求救，分秒必爭。

三小時內的關鍵步驟

謝炳賢呼籲，一旦懷疑中風，切勿拖延，立即撥打119，並清楚描述患者症狀。並避免自行用藥，千萬不要等待症狀緩解，也不可自行服用阿斯匹靈，以免加重出血性中風。到院後，醫師會利用CT或MRI判斷中風類型，並採取適當治療。

謝炳賢表示，中風後腦細胞會迅速死亡，每分鐘約有190萬個腦細胞受損。特別是缺血性中風患者，若能在三小時內接受「靜脈血栓溶解劑（tPA）」治療，可望成功溶解血栓、恢復腦部血流，降低失能風險。

搶救腦部功能3治療

●靜脈血栓溶解劑（tPA）：適用於缺血性中風，須在3-4.5小時內施打，效果最佳。

●機械取栓術：針對較大血管阻塞，醫師可透過血管內手術取出血栓。

●腦壓管理：對於出血性中風，可能需藥物或手術來控制腦壓，避免進一步損害。

謝炳賢強調，若發現家人或自己出現中風症狀，務必立即撥打119，送醫檢查，就算只是虛驚一場，也比錯失黃金治療時間來得好。

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