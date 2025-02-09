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健康網》「草莓」這樣挑！農糧署：絨毛細密甜度高
葉立斌／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕天氣變冷，草莓也漸漸轉紅了！各位「草莓控」最喜歡的品種是什麼呢？農糧署表示，挑選草莓時，記得選擇光澤飽滿、絨毛細密的果實。草莓有6品種，分別為紅冠、台農1號、豐香，以及香水、粉紅、蘋果草莓，而豐香的甜度高、香氣濃。
農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，12月開始至隔年4月，為草莓主要產季。而苗栗市大湖鄉，是全台草莓最大產區，每10顆草莓，就有6顆來自這裡喔！另外，若是要自己採收，需輕握蒂頭，避免直接碰到草莓，才能保持新鮮又完整的果實。
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草莓6品種
●紅冠（桃園4號）：果型為不規則扇形，果實碩大，口感較為鬆軟。
●香水草莓：香氣特別，甜度與酸度適中，口感較紮實。
●粉紅草莓（桃薰）：果實為粉紅色圓形，口感較軟，具有水蜜桃香氣。
●蘋果草莓（天來1號）：果實為圓錐形，口感紮實，有淡淡蘋果香氣。
●台農1號：具有醇厚的天然奶香，及果酸風味，口感糯Q。
●豐香（桃園1號）：果實為紡錘形或圓錐形，甜度高、口感偏軟、香氣濃。
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