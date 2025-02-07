健康網》手腳冰冷恐缺B群、鐵！ 營養師提醒「這類食物」要少吃

營養師表示，手腳冰冷的人要補充B群及鐵，另外，要少吃偏涼性的蔬果，如苦瓜、水梨、西瓜等；示意圖。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕為何天氣一冷，手腳就容易冰冷？營養師張語希在臉書專頁「營養師 張語希」發影片解答，這很可能是缺乏B群及鐵的緣故。因為B群能提供人體能量、鐵質能促進血液循環，當缺乏這2個營養素，四肢就容易冰冷。另外，若是有此問題者，飲食上也要避開性涼的蔬果，如苦瓜、水梨等。

手腳冰冷這樣做可改善

●多運動：有助於增加身體的代謝力。

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●多喝溫水、少吃冰：點手搖飲時也要少點冰的。偏涼性的蔬菜水果也要少吃，像是水梨、西瓜、絲瓜、苦瓜等瓜類。

有些有手腳冰冷問題的民眾往往會認為自己可能貧血了，便想要藉由多吃鐵質含量豐富的食物來改善。對此，國健署根據食品成分資料庫列出了富含鐵質的食物，並以每100公克來做計算。

國健署分享鐵質含量排行榜食物列表。（圖取自國健署）

國健署指出，可以優先選擇含鐵量豐富且吸收率又高的食物，例如：豬血，鴨血、豬肝或牛肉、鴨肉等顏色較深的紅肉，這類食物所含的鐵質較高，是人體容易吸收的形式。

不過，國健署也提醒，雖然攝取紅肉來補充鐵質的效果較佳，但攝取過多紅肉的同時，也會吃下過多的飽和脂肪，可能會提高膽固醇、肥胖或大腸癌的風險，因此建議依照「我的餐盤」，每餐攝取1掌心的豆魚蛋肉類，且不過度依賴單一種食物，才能攝取到均衡營養；吃素的民眾，可以選擇鐵含量較高的深色蔬菜，例如：紅鳳菜或紅莧菜，以避免缺鐵問題。

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