健康網》想顧健康！ 為何飲食比運動更重要？學者提5點

學者表示，飲食是健康的根本，運動是輔助，飲食根本顧好後，再結合運動，才是促進健康的黃金組合；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著社會養生風氣漸盛，許多人都在提倡要規律運動，雖然運動很重要，但飲食其實更重要！營養學者洪泰雄在臉書專頁指出，「飲食是健康的根本，運動是輔助。」他解釋，飲食能提供能量、控制熱量消耗、維持健康基礎，正確飲食還能穩定血糖；飲食根本顧好後，再結合運動，才是促進健康的黃金組合。

飲食提供能量 運動是消耗能量

我們每天的能量大部分來自吃的食物，即使不運動，基礎代謝也需要能量來支持心跳、呼吸、消化。沒有正確飲食，身體缺乏燃料，運動也無法發揮作用。

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熱量消耗 飲食遠比運動重要

1塊蛋糕（約400卡）需要跑步超過40分鐘才能消耗，如果每天不控制飲食，即使運動再多，依然難以達到減脂或健康目標。80%靠飲食，20%靠運動，這是健康管理的黃金比例。

學者提醒，如果不控制飲食，即使運動再多，也難以達到減脂或健康目標；圖為情境照。（圖取自freepik）

錯誤飲食無法被運動彌補

吃過多高糖、高脂肪的食物，會造成血糖波動、胰島素失衡，直接導致肥胖和慢性病。運動雖然能短暫改善血糖或燃燒一些卡路里，但無法完全抵銷不良飲食的影響。

飲食決定健康基礎 運動能強化健康

飲食是一座房子的地基，運動是上面的裝修和加固。 如果地基不穩固，再多的裝修也無法讓房子安全長久。

健康飲食+適度運動 真正的黃金組合

飲食負責提供穩定的能量與營養（蛋白質、纖維、健康脂肪），運動負責提升肌肉、心肺和代謝效率。如果只運動但飲食亂吃，健康可能會逐漸惡化。反之，正確飲食能讓運動效果更明顯。

洪泰雄強調，飲食才是健康的根本，運動是輔助，兩者缺一不可，別再本末倒置的以為運動可以解決一切健康問題。健康從盤中開始，讓運動為飲食加分，而不是疲於奔命彌補飲食的錯誤。

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